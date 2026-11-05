Hà Tĩnh đầu tư 550 tỷ đồng khôi phục, nâng cấp đê biển Hội Thống

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND phê duyệt dự án Khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ khôi phục, nâng cấp 4.824,7 m đê biển hiện có, bắt đầu từ vị trí K12+250 theo lý trình quản lý tuyến đê Hội Thống. Thân đê được mở rộng về phía đồng, mái và chân đê được gia cố, sửa chữa phù hợp với hiện trạng từng đoạn. Đường trên đỉnh đê có nền rộng 9 m, mặt đường bê tông nhựa, kết nối với hệ thống đường tỉnh và đường dân sinh hiện hữu.

Bên cạnh việc nâng cấp tuyến đê hiện có, dự án xây dựng thêm tuyến đê chắn sóng dài 1.500 m, chia thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài 500 m. Tuyến đê được bố trí song song với bờ biển, cách bờ 260 m, nhằm giảm tác động của sóng biển đến khu vực ven bờ. Trên tuyến đê Hội Thống, dự án cũng xây dựng cống Xuân Trường 1, cống Xuân Trường 2 và cống dẫn nước vào Trung tâm thực hành nuôi trồng thủy sản.

Công trình sẽ tăng cường khả năng ứng phó với nước biển dâng, sóng lớn và bão, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khu vực ven biển. Tuyến đường trên đỉnh đê sau khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã ven biển, đồng thời hỗ trợ công tác ứng cứu, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Việc hoàn thiện hệ thống đê biển và hạ tầng giao thông cũng tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 464,5 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 3,9 tỷ đồng.

Về nhu cầu sử dụng đất, tuyến đê Hội Thống dự kiến sử dụng khoảng 13 ha, tuyến đê giảm sóng khoảng 6,5 ha. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, quá trình triển khai dự án sẽ ảnh hưởng đến một số thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, trong đó có đất nông nghiệp; dự kiến có ít nhất một trường hợp cần được bố trí tái định cư.

UBND xã Đan Hải được giao chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết, quản lý chi phí và tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.