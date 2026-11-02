Hà Tĩnh: Đấu giá thành công tài sản Dự án chăn nuôi bò Bình Hà

Ngày 29/10, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Hạng mục chuồng trại tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Ảnh: TT

Tài sản đưa ra đấu giá gồm hệ thống chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nhà làm việc, khu nhà ở dành cho cán bộ, công nhân viên, ô tô và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Các tài sản nằm trên địa bàn các xã Cẩm Xuyên và Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản là hơn 283 tỉ đồng (283.587.344.183 đồng).

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015 cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà với diện tích hơn 2.000 ha tại địa bàn hai huyện cũ Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi dự kiến 254.000 con bò mỗi năm.

Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp xây dựng 65 chuồng trại, 2 khu nhà điều hành, 19 kho chứa cùng nhiều công trình phụ trợ. Tuy nhiên, kết quả hoạt động thực tế cách xa mục tiêu ban đầu. Bình quân mỗi năm, dự án chỉ nuôi gần 15.000 con bò, tương đương khoảng 6% quy mô được chấp thuận.

Không chỉ hoạt động kinh doanh thua lỗ, dự án còn gắn với nhiều sai phạm. Đến năm 2017, hoạt động chăn nuôi tại đây dừng lại, hệ thống chuồng trại bị bỏ không.