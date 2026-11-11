Hà Tĩnh đạt giải xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi

Tối 11/11, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch cùng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP Quảng Ninh năm 2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thế Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp.

Các đại biểu dự liên hoan.

Phát biểu tại liên hoan, bà Nguyễn Thị Tư - Trưởng ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi Việt Nam khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ (gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế) và TP Quảng Ninh được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/11/2026 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, đầm ấm, đầy ý nghĩa.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được lựa chọn công diễn vào tối 11/11.

Nhiều làn điệu dân ca truyền thống được giới thiệu thông qua giọng ca mang đậm bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Liên hoan thu hút sự tham gia của 80 nghệ nhân, diễn viên là người cao tuổi; đặc biệt nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của gần 1.000 người cao tuổi cùng đông đảo cán bộ hội, hội viên người cao tuổi, các cổ động viên.

Qua 2 ngày biểu diễn, các đoàn đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống văn hóa dân tộc; tình yêu quê hương, tình yêu gia đình; phản ánh đời sống tinh thần phong phú, lạc quan. Nhiều làn điệu dân ca truyền thống của vùng Bắc Trung Bộ được giới thiệu, bảo tồn và phát huy thông qua những giọng ca, điệu múa, phần hòa tấu và hình thức biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Tiết mục của đoàn Hà Tĩnh công diễn tại đêm trao giải.

Liên hoan còn là dịp để người cao tuổi các tỉnh, thành phố giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó. Thông qua lời ca, tiếng hát, làn điệu dân ca, liên hoan đã khẳng định người cao tuổi luôn là lực lượng quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy và trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Với tinh thần khách quan, công bằng, trách nhiệm, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao các giải thưởng cho những tập thể và tiết mục xuất sắc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thế Toàn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình trao giải xuất sắc cho 2 đoàn Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trưởng ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thị Tư và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giải Nhất cho 2 đoàn Quảng Ninh và Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt trao giải Nhì cho đoàn TP Huế.