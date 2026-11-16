Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng 19 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026

Trong 2 ngày 16, 17/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế tại các cơ sở có sản phẩm đề xuất đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao, 4 sao đợt 1 năm 2026.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh kiểm tra quy trình sản xuất sản phẩm giò me Tiến Giáp của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp (xã Hương Khê).

Trong đợt này, 19 sản phẩm được đề xuất đánh giá, phân hạng khá đa dạng, gồm các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của địa phương như: giò lụa Song Anh, cam Khe Mây Phương Oánh, giò me Tiến Giáp, dầu lạc và dầu vừng Thắm An, nem chua Hoài Võ, miến gạo Việt Kiên, xúc xích Tứ Yến, nước mắm Hoa Tùng, chả mực Hoàng Gia Lan, kẹo cu đơ Thành Đạt, trầm hương Tâm Thiên Hương...

Thành viên Hội đồng kiểm tra sản phẩm cam Khe Mây Phương Oánh của hộ kinh doanh Đinh Công Việt Minh (xã Hương Đô).

Tại các cơ sở, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã kiểm tra điều kiện sản xuất, quy trình chế biến, chất lượng sản phẩm và hồ sơ theo các tiêu chí OCOP. Qua kiểm tra, Hội đồng ghi nhận nhiều cơ sở đã quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung hồ sơ và các điều kiện liên quan.

Hội đồng đã hướng dẫn cụ thể những nội dung cần khắc phục, đồng thời yêu cầu các cơ sở sớm hoàn thiện để đáp ứng tiêu chí đánh giá, phân hạng theo quy định.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh kiểm tra sản phẩm dầu lạc, dầu vừng của Công ty TNHH Thắm An (xã Sơn Tiến).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và việc hoàn thiện các tiêu chí, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá, phân hạng các sản phẩm đủ điều kiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc trưng địa phương, thúc đẩy phát triển Chương trình OCOP trên địa bàn.