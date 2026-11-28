Chiều 26/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả thực hiện phân định thẩm quyền quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành và một số địa phương, cơ sở giáo dục.

Toàn cảnh hội thảo

Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Sự thay đổi về tổ chức bộ máy và quy mô quản lý đặt ra yêu cầu phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, ngành; đồng thời, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, hiệu quả. Căn cứ các hướng dẫn của trung ương tỉnh đã triển khai các hướng dẫn về lĩnh vực giáo dục, phân quyền, phân cấp, và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Theo số liệu từ ngành GD&ĐT, từ năm học 2026-2027, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm số trường công lập từ 640 xuống còn 230 trường, thuộc các cấp học từ mầm non đến THPT.

Việc sắp xếp lại đầu mối quản lý giảm mạnh, tổng số lớp, nhóm lớp cơ bản được duy trì, bảo đảm các địa điểm tổ chức dạy học phục vụ người học. Tuy nhiên, cũng đặt ra trong công tác quản lý khi thẩm quyền chưa được phân định rõ, thiếu rạch ròi, còn chống chéo trùng lắp dẫn đến lúng túng trong điều hành, thiếu tính chủ động cho các địa phương và cơ sở giáo dục.

Trước thực trạng này, tại hội thảo, các địa biểu đã chỉ ra một số bất cập trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định của cấp xã có nội dung chưa đi đôi với điều kiện, nguồn lực thực hiện như quy hoạch, đất đai, vốn đầu tư, biên chế và dữ liệu chuyên ngành. Việc phối hợp, xin ý kiến giữa cấp xã với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nội dung chưa rõ về trình tự, thời hạn phản hồi và trách nhiệm của từng bên. Bên cạnh đó, ranh giới giữa quản lý hành chính và hướng dẫn chuyên môn giáo dục cần tiếp tục được làm rõ; năng lực tham mưu về giáo dục của đội ngũ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội ở một số địa phương còn chưa đồng đều

Từ thực tiễn đó, các đại biểu đề xuất tỉnh sớm hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành; chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu giải quyết công việc; rà soát, bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Ngành GD&ĐT cần có hướng dẫn cụ thể về quản trị trường học nhiều điểm, phân định trách nhiệm giữa hiệu trưởng và người phụ trách phân hiệu; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra theo hướng tránh chồng chéo, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.