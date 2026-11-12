Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, môi trường, hạ tầng và an sinh xã hội

Quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh từ cơ sở

Ngày 12/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành tiếp xúc cử tri các xã Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 4 đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027 và những nội dung chủ yếu dự kiến trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Bày tỏ sự đồng tình với những kết quả tỉnh đạt được, cử tri các địa phương tập trung kiến nghị một số vấn đề còn khó khăn, bất cập trong quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất.

Trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và hạ tầng, cử tri đề nghị tỉnh xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, chi tiết làm căn cứ để UBND cấp xã phê duyệt danh sách xin chuyển mục đích sử dụng đất và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt. Đồng thời, xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ kinh phí chiếu sáng, điện đường; hỗ trợ bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích và đầu tư các công trình phụ trợ phục vụ phát triển du lịch văn hóa.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch biển cao cấp Lynn Times Costa Hà Tĩnh để sớm triển khai; quan tâm nâng cấp, rải thảm nhựa Tỉnh lộ 27, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Đối với mỏ sắt Thạch Khê, cử tri đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ, thống nhất về chủ trương, định hướng và tình hình liên quan, giúp người dân nắm bắt, hiểu rõ vấn đề.

Về môi trường và hạ tầng dân sinh, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty CP Bình Minh Vina Greens sớm có phương án tiếp nhận, xử lý rác thải tại xã Đồng Tiến; đồng thời yêu cầu các nhà máy xử lý rác thải đủ điều kiện trên địa bàn hỗ trợ địa phương xử lý lượng rác tồn đọng.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn thống nhất về trách nhiệm, quy trình cập nhật dữ liệu sức khỏe học sinh; đẩy nhanh tiến độ cấp bù học phí; tháo gỡ những bất cập về định mức và bố trí đội ngũ giáo viên. Cử tri đề nghị nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh mức hỗ trợ, phụ cấp đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác mặt trận, đoàn thể ở thôn và tổ trưởng các tổ liên gia; quan tâm bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại sẽ được Tổ đại biểu số 4 tổng hợp, chuyển đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đề nghị các địa phương chủ động rà soát tiềm năng, lợi thế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khai thác hiệu quả nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chú trọng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, hạ tầng và sinh kế của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết về thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm nguồn nước sạch; hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản; chăm lo các lĩnh vực y tế, giáo dục và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Cùng với đó, cần phát huy tiềm năng du lịch, chú trọng bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã

Còn tại UBND xã Cẩm Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm

Tại hội nghị, các cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và an sinh xã hội như tỉnh cần sớm ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; tiếp tục có chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng cường kiểm soát giá các loại vật tư đầu vào thiết yếu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Cử tri mong muốn tỉnh hỗ trợ đầu tư các tuyến đường kết nối giữa các khu vực sau sáp nhập đơn vị hành chính; đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tại biển Hải Đăng, biển Thiên Cầm. Cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, tài nguyên và môi trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Các cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phân loại, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn và kết quả giải quyết; tập trung tháo gỡ những vấn đề liên ngành, tồn đọng, kéo dài. Trong đó, cần chú trọng bảo đảm nguồn lực để cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ; rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất; quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, kiến nghị và tiếp tục theo dõi đến khi có kết quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành cần chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng thiết yếu. Quan tâm đào tạo nghề, kết nối nhu cầu tuyển dụng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.