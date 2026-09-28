Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và an sinh xã hội

Sáng 28/9, tại Hội trường UBND phường Trần Phú (Hà Tĩnh), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc với cử tri (TXCT) các phường Trần Phú, Thành Sen, Hà Huy Tập và các xã Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê, Cẩm Bình trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua.

Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11, với nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, an sinh xã hội, y tế, đất đai và đầu tư phát triển hạ tầng.

Nhiều ý kiến, kiến nghi được gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ ở cơ sở, cử tri đề nghị nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; có cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội ngoài quỹ khoán phụ cấp. Đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2025/NĐ-CP theo hướng xem xét chính sách đối với những người thôi đảm nhiệm chức danh do yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức nhưng không thuộc diện dôi dư.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm, điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời rà soát, hoàn thiện chính sách đối với người có công, người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, bảo đảm chính sách phù hợp với thực tiễn.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị nâng cao hiệu quả các chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; tạo điều kiện để người dân, nhất là người dân ở cơ sở, được tiếp cận các dịch vụ cận lâm sàng chuyên sâu. Cùng với đó, cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có người mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó giảm áp lực chi phí điều trị và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể theo hướng sát hơn với giá trị thực tế; đồng thời hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Cử tri cho rằng cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

ĐBQH Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bích Thủy

Về đầu tư, phát triển hạ tầng, cử tri đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Cử tri đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, thống nhất, vận hành thông suốt; tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được thời gian qua; nhất là trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, đồng hành với cán bộ và Nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong cộng đồng.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những ý kiến