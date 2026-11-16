Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề hạ tầng, an sinh và chế độ đối với cán bộ cơ sở

Ngày 16/11, tại UBND xã Nghi Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Nghi Xuân, Tiên Điền, Cổ Đạm và Đan Hải trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Đề xuất phân cấp, tăng nguồn lực cho địa phương

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nam Thắng

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được, cử tri đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Cử tri đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu phân cấp, ủy quyền cho HĐND cấp xã ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo sự chủ động cho địa phương trong tổ chức thực hiện và góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng.

Cùng với đó, cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, môi trường, giáo dục và các công trình phục vụ đời sống dân sinh.

Cử tri xã Nghi Xuân đề nghị xem xét chế độ phụ cấp đối với tổ trưởng, tổ phó Tổ đại biểu HĐND cấp xã. Ảnh: Nam Thắng

Liên quan đến hoạt động của HĐND cấp xã, cử tri kiến nghị xem xét ban hành chế độ phụ cấp phù hợp đối với tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND cấp xã; tách kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã với UBND, bố trí tài khoản riêng để bảo đảm tính chủ động trong quản lý, sử dụng kinh phí. Đồng thời, có hướng dẫn thống nhất về việc bố trí trưởng ban hoặc phó trưởng ban chuyên trách tại các ban của HĐND cấp xã.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh phụ cấp hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; có chính sách phù hợp đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác mặt trận, đoàn thể, cán bộ chi hội, chi đoàn và tổ trưởng tổ liên gia.

Quan tâm nguồn lực cho giáo dục, gỡ khó trong đầu tư hạ tầng

Cử tri kiến nghị các nội dung tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nam Thắng

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị bổ sung nguyên tắc ưu tiên phân bổ ngân sách mang tính đặc thù đối với những trường có nhiều điểm trường; đồng thời, có cơ chế cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ đột xuất vào đầu năm học để các địa phương kịp thời sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, hạn chế tình trạng xuống cấp tại các trường, nhất là bậc học mầm non và tiểu học.

Đối với lĩnh vực đầu tư, phát triển đô thị, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư sớm giải quyết những tồn đọng tại khu đô thị Long Bỏng (xã Cổ Đạm); nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án ngoài ngân sách đã được quy hoạch. Đồng thời, quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nam Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị, đề xuất còn lại, Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.