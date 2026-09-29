Hà Tĩnh: Cổng chào đè trọng thương cháu bé được xây dựng thế nào?

Ngày 29/9, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết, cổng chào thôn Hương Phong được xây dựng khoảng năm 2005, từ nguồn kinh phí do thôn vận động, người dân đóng góp.

Cổng chào thôn được xây dựng từ năm 2005 từ nguồn kinh phí do thôn vận động.

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đang kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan đến công trình. Trong sáng 29/9, Trung tâm Kiểm định chất lượng thuộc Sở Xây dựng đã đến hiện trường để kiểm định, đánh giá chất lượng cổng chào, phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

Theo ông Vỹ, công an hiện đang hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định để xử lý vụ việc. Kết quả kiểm định chất lượng công trình là một trong những cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Hiện phần cổng chào bị sập đang được phá dỡ để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho người dân lưu thông qua khu vực.

Cháu Thắng đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 28/9, cổng chào thôn Hương Phong bất ngờ đổ sập khi có xe tải cẩu đi qua. Thời điểm này, một phụ nữ cùng con trai đi xe máy ngang qua khiến cháu Trần Đức Thắng, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hương Khê, bị thương nặng.

Theo video do người dân cung cấp, trước thời điểm cổng chào đổ sập, một xe tải cẩu đi đến khu vực. Tài xế dừng xe, xuống kiểm tra rồi tiếp tục điều khiển phương tiện đi qua cổng. Sau khi xe đi qua được một đoạn, cổng chào bất ngờ đổ xuống.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh diễn biến vụ việc và chưa công bố kết luận về nguyên nhân khiến cổng chào đổ sập.

Sau khi xảy ra sự cố, cháu Trần Đức Thắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Cháu nhập viện trong tình trạng đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay. Do phần cẳng tay bị tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ chưa thể nối trực tiếp bàn tay vì nguy cơ phần nối bị hoại tử.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để tạm thời duy trì sự sống của phần bàn tay bị đứt rời.

Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ chuyển bàn tay từ cẳng chân lên để nối trở lại. Bệnh nhân cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày mới có thể đánh giá tình trạng và khả năng thực hiện bước phẫu thuật tiếp theo.