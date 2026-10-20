Hà Tĩnh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Chiều 20/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Trước đó, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, sinh ngày 5/7/1974 tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-tinh-cong-bo-quyet-dinh-cua-ban-bi-thu-ve-cong-tac-can-bo-post996751.html