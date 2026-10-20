Hà Tĩnh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Sâm (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Trước đó, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, sinh ngày 5/7/1974 tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XVI.