Hà Tĩnh: Con trai gây tai nạn, mẹ bị khởi tố vì giao xe khi chưa đủ điều kiện

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú phường Thành Sen) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đoàn Văn Hứa và Nguyễn Thị Bé.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú phường Thành Sen), mẹ của Hứa, về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, dù biết con trai chưa có giấy phép lái xe, đầu năm 2026, bà Bé vẫn giao xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm³, mang BKS 38P1-73xxx cho Hứa quản lý, sử dụng.

Ngày 5/8/2026, Hứa điều khiển chiếc xe trên lưu thông đến ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (phường Thành Sen) thì xảy ra va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T (SN 2007, trú cùng phường) điều khiển. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Hứa thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ.

Vụ tai nạn khiến chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.