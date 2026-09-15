Hà Tĩnh có thêm dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh hơn 8.187 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh tại phường Hải Ninh. Dự án do Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT đề xuất đầu tư, với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng gió, xây dựng các hạng mục phục vụ truyền tải, phân phối điện.

Theo quyết định, nhà máy được thiết kế với công suất 198 MW, gồm 24 tua-bin gió, công suất 8,25 MW mỗi tua-bin. Dự án còn có trạm biến áp nâng áp 35/220 kV, đường dây 220 kV đấu nối nhà máy với chiều dài khoảng 7,73 km cùng các công trình, hệ thống phụ trợ.

Sản lượng điện dự kiến của nhà máy khoảng 570,762 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư được xác định hơn 8.187 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành trước tháng 3/2030. Để triển khai, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, điện lực và các quy định chuyên ngành trước khi tổ chức thi công.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương chủ trì thực hiện các thủ tục mời quan tâm và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thẩm định, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện.

Đối với dự án điện gió, các yêu cầu về đất đai, môi trường, xây dựng và đấu nối hệ thống điện sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. Nhà đầu tư được lựa chọn phải hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi triển khai xây dựng, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn hàng hải và các lợi ích hợp pháp có liên quan.