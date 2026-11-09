Hà Tĩnh có thêm bệnh viện đa khoa quy mô 7 tầng tại Hoành Sơn

Phối cảnh minh họa dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2724/KKT-QHXD chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh tại phường Hoành Sơn. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh, được chấp thuận tại Quyết định số 118/QĐ-KKT ngày 08/6/2026.

Theo quy hoạch được chấp thuận, dự án có diện tích 38.474,8 m². Ranh giới khu đất phía Bắc và phía Đông giáp các tuyến đường giao thông theo quy hoạch; phía Nam giáp dự án của Công ty TNHH Sapphire Kty Việt Nam; phía Tây giáp khu đất quy hoạch phát triển đô thị đa chức năng.

Về tổ chức không gian, bệnh viện được bố trí hai khối nhà khám, chữa bệnh, mỗi khối cao 7 tầng. Khu điều trị bệnh truyền nhiễm và nhà lưu trú cán bộ, nhân viên đều có quy mô 3 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng toàn dự án gần 25.900 m², bao gồm các khối nhà chuyên môn, nhà dịch vụ và công trình phụ trợ.

Bên cạnh các công trình chức năng, dự án dành hơn 11.600 m² cho cây xanh và mặt nước, chiếm 30,2% diện tích khu đất. Diện tích sân, đường nội bộ và bãi đỗ xe chiếm gần 54%, trong đó bố trí bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện. Cổng chính của bệnh viện kết nối với tuyến đường khu vực có lộ giới quy hoạch 40 m.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và phòng cháy, chữa cháy. Đối với nước thải, toàn bộ được thu gom về trạm xử lý của bệnh viện, xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng là cơ sở để nhà đầu tư lập hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo trong quá trình đầu tư xây dựng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công khai quy hoạch, thống nhất phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh dự kiến cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và điều dưỡng sau điều trị. Công trình sẽ bổ sung cơ sở khám, chữa bệnh tại khu vực Hoành Sơn, tạo thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương và các vùng lân cận, đồng thời góp phần tạo việc làm tại địa phương.