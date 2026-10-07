Hà Tĩnh có 2 thủ lĩnh thanh niên xã đoạt Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lựa chọn 70 cán bộ, hội viên tiêu biểu trên toàn quốc trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Hà Tĩnh có 2 cán bộ hội được vinh danh là Nguyễn Hồng Tiệp - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Giang và Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Bình. Cùng làm công tác hội ở cơ sở, mỗi người lựa chọn một cách làm riêng, nhưng đều hướng hoạt động hội đến gần hơn với thanh niên và những vấn đề thiết thực của cộng đồng.

Anh Nguyễn Hồng Tiệp - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Giang. Ảnh N.T

Gắn bó với công tác hội ở cơ sở, anh Nguyễn Hồng Tiệp (SN 1996) lựa chọn cách xây dựng hoạt động từ những nhu cầu cụ thể của thanh niên và địa phương. Thay vì tổ chức phong trào theo cách dàn trải, anh chú trọng hình thành những mô hình có khả năng duy trì lâu dài, tạo môi trường để tuổi trẻ trực tiếp tham gia và phát huy vai trò của mình.

Nổi bật trong số đó là “CLB ve chai vì ngày mai”, gắn hoạt động thanh niên với bảo vệ môi trường, tạo nguồn lực phục vụ các hoạt động cộng đồng; “CLB Thanh niên với pháp luật”, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên và người dân. Cùng với các mô hình, anh Tiệp còn triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Hồng Tiệp triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của anh là đưa công nghệ vào hoạt động hội thông qua số hóa các địa chỉ bằng mã QR. Cách làm này giúp hoạt động trở nên trực quan, gần gũi hơn, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên phát huy khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc cộng đồng.

Đối với chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1991) - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Bình, tâm huyết được chị dành nhiều cho việc đổi mới phương thức tập hợp thanh niên và đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế. Với bề dày nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội, chị tập trung xây dựng những mô hình vừa đáp ứng nhu cầu của thanh niên, vừa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Bình.

Trong đó, các mô hình “Đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế”, “An sinh xã hội - Vì cuộc sống cộng đồng”, “Đồng hành cùng thiếu nhi trong rèn luyện và phát triển” trở thành những hướng hoạt động nổi bật. Đáng chú ý, đến năm 2026, chị Trang đã kết nối, duy trì và nhân rộng 11 mô hình kinh tế thanh niên trên địa bàn. Đây cũng là một trong những cách chị cụ thể hóa vai trò đồng hành của tổ chức hội: không chỉ tập hợp thanh niên vào các phong trào tình nguyện mà còn hỗ trợ họ tìm hướng phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được chị triển khai thường xuyên. Từ vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thăm hỏi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đến những hoạt động vì cộng đồng, các chương trình đều hướng đến việc phát huy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội của thanh niên.

Một dấu ấn khác là việc đồng hành cùng thiếu nhi gắn với gìn giữ văn hóa truyền thống. Các lớp học dân ca ví, giặm được tổ chức tạo sân chơi để thiếu nhi rèn luyện, phát triển năng khiếu, đồng thời góp phần trao truyền những giá trị văn hóa quê hương cho thế hệ trẻ. Những đóng góp đó được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các cấp trong nhiều năm.

Những hoạt động của Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Bình ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Điểm chung dễ nhận thấy ở hai cán bộ Hội LHTN xã của Hà Tĩnh được vinh danh là họ không tách hoạt động hội khỏi đời sống. Mỗi mô hình, công trình hay chương trình đều hướng tới một nhu cầu cụ thể như: thanh niên cần được đồng hành để phát triển kinh tế; người dân cần được hỗ trợ; môi trường cần được chung tay bảo vệ; thiếu nhi cần có sân chơi; những giá trị văn hóa truyền thống cần được trao truyền.

“Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là sự ghi nhận, tôn vinh những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ hội trách nhiệm, gần gũi, sáng tạo và hết mình với thanh niên. Việc Hà Tĩnh có 2 cán bộ hội được Trung ương Hội quyết định trao giải thưởng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) là niềm vui, đồng thời tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ hội trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định. Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ hội tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên sang cán bộ đoàn làm công tác hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 sẽ được trao tặng cán bộ, hội viên vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).