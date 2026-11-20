Những dấu ấn trên hành trình phát triển

Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh có vị trí địa kinh tế quan trọng, là điểm kết nối giữa các tỉnh miền Trung với nước bạn Lào và các quốc gia trong khu vực thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây. Với đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế cùng nguồn tài nguyên và tiềm năng phát triển đa dạng, địa phương có nhiều điều kiện để thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch.

Tuy nhiên, hành trình phát triển của Hà Tĩnh cũng gắn với không ít khó khăn. Địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên tác động đến sản xuất và đời sống; nguồn lực đầu tư ở một số thời điểm còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Những yếu tố đó đặt ra yêu cầu địa phương phải tìm kiếm hướng đi phù hợp, phát huy nội lực và khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có.

Qua từng giai đoạn, Hà Tĩnh đã từng bước chuyển đổi tư duy phát triển, chú trọng tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình phát triển. Trong đó, công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, đồng thời các lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp và du lịch tiếp tục được quan tâm để tạo nên cơ cấu kinh tế đa dạng hơn.

Những nỗ lực đó được phản ánh qua kết quả tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây. Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Tĩnh tăng 8,78% so với năm trước, đứng thứ 10 toàn quốc và dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 120.811 tỷ đồng. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp và xây dựng chiếm 40,41%; dịch vụ chiếm 37,37%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,38%.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Theo số liệu của Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, GRDP 9 tháng năm 2026 theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 87.392 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 21,56%, dịch vụ tăng 7,15%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,70%.

Đáng chú ý, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động bán lẻ hàng hóa đạt doanh thu 52.748,86 tỷ đồng, tăng 17,75%; doanh thu vận tải đạt 8.210,89 tỷ đồng, tăng 18,48%.

Những kết quả trên cho thấy nền kinh tế địa phương đang có thêm động lực từ sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các lĩnh vực vẫn có sự khác biệt, đòi hỏi Hà Tĩnh tiếp tục củng cố những ngành có lợi thế, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động thị trường và thiên tai.

Toàn cảnh trung tâm đô thị Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Vũng Áng và sức bật từ công nghiệp, năng lượng, cảng biển

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong bức tranh phát triển của Hà Tĩnh là Khu kinh tế Vũng Áng. Với vị trí chiến lược, lợi thế cảng nước sâu và khả năng kết nối giao thương quốc tế, khu kinh tế này đang giữ vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong nhiều năm qua, sự hiện diện của các dự án công nghiệp quy mô lớn đã góp phần hình thành nền tảng sản xuất tương đối đa dạng tại khu vực Vũng Áng. Luyện kim, sản xuất điện, công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ từng bước phát triển, tạo ra giá trị sản xuất, đóng góp vào ngân sách và mở rộng cơ hội việc làm.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các dự án sản xuất ô tô, pin và ắc quy đã mở thêm hướng phát triển cho công nghiệp chế biến, chế tạo tại địa phương. Năm 2025, Nhà máy ô tô VinFast tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động theo kế hoạch; các dây chuyền sản xuất cell pin và pack pin từng bước vận hành ổn định. Sang năm 2026, hoạt động sản xuất tiếp tục được mở rộng, trong đó nhà máy xe máy điện bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2026, góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp.

Cùng với đó, ngành luyện kim và sản xuất điện tiếp tục là những lĩnh vực có vai trò đáng kể đối với tăng trưởng. Sự vận hành của các nhà máy công nghiệp lớn không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn kéo theo nhu cầu về vận tải, kho bãi, dịch vụ kỹ thuật, cung ứng nguyên liệu và các hoạt động hỗ trợ sản xuất.

Theo báo cáo 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 46 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 180.692 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD. Trong số những dự án đáng chú ý có Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III, các dự án điện gió và những dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Đây là nguồn lực quan trọng để mở rộng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và thúc đẩy các ngành kinh tế phụ trợ. Dẫu vậy, hiệu quả thu hút đầu tư cần được đánh giá không chỉ bằng quy mô vốn đăng ký mà còn ở tiến độ thực hiện, khả năng đưa dự án vào hoạt động, mức độ đóng góp cho ngân sách, tạo việc làm và những tác động lan tỏa đến doanh nghiệp trong tỉnh.

Một lợi thế khác của Hà Tĩnh là hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương. Đây là đầu mối quan trọng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa cho các khu công nghiệp, nhà máy lớn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong 9 tháng năm 2026, lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trên địa bàn đạt hơn 30 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 7 bến cảng với 22 cầu cảng đang hoạt động, trong đó khu vực Vũng Áng - Sơn Dương có 5 bến với 19 cầu cảng.

Để phát huy lợi thế này, Hà Tĩnh đang hướng tới phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và logistics. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 tạo thêm cơ sở quy hoạch cho quá trình phát triển khu kinh tế theo hướng đa ngành, đa chức năng, gắn công nghiệp với cảng biển và dịch vụ.

Đặc biệt, ngày 25/10/2026, dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương với tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 472,63 ha, được định hướng phục vụ hoạt động kho bãi, container, thương mại và các dịch vụ hậu cần cảng.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện có, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác cảng biển, giảm chi phí logistics và tăng khả năng kết nối hàng hóa. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Khu kinh tế Vũng Áng với các nhà máy công nghiệp và hệ thống hạ tầng cảng biển. Đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

Hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển

Cùng với công nghiệp và cảng biển, phát triển kết cấu hạ tầng được Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài. Việc đầu tư giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và các công trình dân sinh không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng liên kết giữa các khu vực.

Với lợi thế kết nối qua các tuyến giao thông Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, Hà Tĩnh có điều kiện phát triển hoạt động giao thương, vận tải và dịch vụ hậu cần. Đặc biệt, tuyến kết nối từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến khu vực cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực.

Trong định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 17/7/2026, Hà Tĩnh tổ chức không gian phát triển thành 5 vùng kinh tế - xã hội và 4 hành lang kinh tế. Trong đó, vùng công nghiệp - năng lượng - logistics phía Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây được xác định là những không gian có vai trò quan trọng trong việc phát huy lợi thế địa kinh tế của tỉnh.

Không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế với khu vực nông thôn và miền núi. Việc đầu tư hạ tầng cần được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, tránh tình trạng phát triển manh mún, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh các công trình giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư cũng đang được quan tâm. Đây là yếu tố cần thiết để thu hút doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư.

Công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Hạ tầng giao thông được đầu tư góp phần tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển.

Nông nghiệp chuyển hướng, xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc

Dù công nghiệp ngày càng giữ vai trò lớn trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực quan trọng đối với Hà Tĩnh, nhất là trong bảo đảm sinh kế và ổn định đời sống người dân tại khu vực nông thôn.

Những năm qua, địa phương từng bước đổi mới phương thức sản xuất, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và phát triển các mô hình sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ nông sản góp phần tạo thêm giá trị cho sản phẩm địa phương.

Theo số liệu cập nhật năm 2026, Hà Tĩnh có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 15 sản phẩm đạt 4 sao và 199 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là kết quả cho thấy nỗ lực của các địa phương, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm đặc trưng.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh ước đạt hơn 51.403 tấn, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng mới đạt trên 6.067 ha, tăng 20,3%. Những kết quả này cho thấy tiềm năng của kinh tế biển và lâm nghiệp tiếp tục được khai thác, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng rõ nét từ thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường. Năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,29%, chủ yếu do khó khăn trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Thực tế này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức lại sản xuất và tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp.

Cùng với phát triển sản xuất, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Hệ thống đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và các công trình phục vụ dân sinh được quan tâm đầu tư. Không gian sống ở nhiều khu dân cư ngày càng khang trang, điều kiện đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân từng bước được cải thiện.

Điều đáng ghi nhận là xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng mà còn hướng tới nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa cộng đồng. Người dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa và nguồn nhân lực

Phát triển kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân. Bởi vậy, cùng với các nhiệm vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng và thu hút đầu tư, Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đến giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, truyền thống hiếu học tiếp tục là nền tảng để địa phương chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2025–2026, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đoàn học sinh Hà Tĩnh có 85/103 em dự thi đạt giải, tương đương 82,5%. Kết quả này tiếp tục khẳng định sự nỗ lực của ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên và học sinh trong việc duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời phát triển giáo dục mũi nhọn.

Cùng với giáo dục phổ thông, công tác đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 109 phiên giao dịch việc làm, giải quyết việc làm cho 19.312 lao động. Trong đó, 9.068 người làm việc trong tỉnh, 3.036 người làm việc ngoài tỉnh và 7.208 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Những con số này cho thấy vai trò của công tác đào tạo và giải quyết việc làm trong việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, khi các khu công nghiệp, dự án sản xuất và dịch vụ logistics mở rộng hoạt động, nhu cầu về lao động có tay nghề, kỹ năng chuyên môn và tác phong công nghiệp cũng ngày càng tăng. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đào tạo nghề để người lao động địa phương có thể tham gia sâu hơn vào thị trường lao động.

Trong lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai trên địa bàn. Đáng chú ý, trong chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí được thực hiện từ ngày 11/9 đến 11/10/2026, các cơ sở y tế đã tổ chức khám cho 301.417 người. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức hỗ trợ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã chi trả hơn 1.124 tỷ đồng trợ cấp và hỗ trợ cho người có công; hơn 551 tỷ đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Những chính sách này góp phần bảo đảm đời sống, chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện để các nhóm yếu thế có thêm cơ hội ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử phong phú, gắn với truyền thống hiếu học, tinh thần cách mạng và những danh nhân có đóng góp lớn cho đất nước. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, di sản văn hóa gắn với Đại thi hào Nguyễn Du, các di tích lịch sử cách mạng như Ngã ba Đồng Lộc và nhiều địa chỉ văn hóa khác là những giá trị cần tiếp tục được bảo tồn, phát huy.

Việc gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa cộng đồng và phát triển du lịch không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc địa phương mà còn mở ra hướng khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế.

Hoạt động khám, chữa bệnh hoặc chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại cơ sở y tế Hà Tĩnh.

Hoạt động biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hoặc không gian văn hóa tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Du lịch – khai thác tiềm năng gắn với bản sắc địa phương

Bên cạnh công nghiệp và dịch vụ logistics, du lịch cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển tại Hà Tĩnh. Sự kết hợp giữa tài nguyên biển, cảnh quan sinh thái, di tích lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống tạo điều kiện để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách.

Những điểm đến như biển Thiên Cầm, Xuân Thành, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông và các điểm du lịch sinh thái, tâm linh đang tạo nên những nét riêng trong bản đồ du lịch địa phương.

Năm 2025, Hà Tĩnh đón 5.543.002 lượt khách tham quan, trong đó khách lưu trú đạt 949.310 lượt. Đáng chú ý, khách lưu trú quốc tế đạt 19.394 lượt, tăng 23% so với năm trước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của các điểm đến và những nỗ lực trong quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách lưu trú phấn đấu đạt 1,1 triệu lượt. Để hướng tới mục tiêu này, ngành du lịch xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực.

Đặc biệt, việc phát triển du lịch không nên chỉ tập trung vào mùa cao điểm du lịch biển mà cần khai thác tốt hơn các sản phẩm văn hóa, tâm linh, sinh thái và trải nghiệm cộng đồng. Những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất Hà Tĩnh có thể trở thành điểm nhấn để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Tuy vậy, du lịch Hà Tĩnh vẫn còn những hạn chế về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, mức độ đa dạng của sản phẩm và khả năng thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn. Việc giải quyết những điểm nghẽn này sẽ quyết định khả năng chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế thực chất, giúp du lịch đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Bãi biển Thiên Cầm hoặc một điểm du lịch biển tiêu biểu của Hà Tĩnh trong mùa du lịch. Du lịch biển tiếp tục là một trong những lợi thế phát triển dịch vụ của địa phương.

Đổi mới quản trị, mở đường cho giai đoạn phát triển mới

Một trong những chuyển biến đáng chú ý của Hà Tĩnh trong thời gian qua là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là thay đổi về cơ cấu hành chính mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2025, Hà Tĩnh chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 209 xuống còn 69 đơn vị, gồm 60 xã và 9 phường. Việc tổ chức lại bộ máy hướng tới tinh gọn đầu mối, phân định rõ trách nhiệm và tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở.

Sau hơn một năm triển khai, bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì. Các trung tâm phục vụ hành chính công tại cơ sở đóng vai trò quan trọng trong tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Song song với việc sắp xếp tổ chức, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục và cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Đối với một địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư như Hà Tĩnh, chất lượng điều hành và sự minh bạch trong giải quyết thủ tục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một môi trường hành chính thuận lợi sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và nâng cao niềm tin đối với chính quyền.

Dẫu vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ là hoàn thiện bộ máy hay tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ thực chất. Năng lực cán bộ cấp cơ sở, tính liên thông giữa các cơ quan và khả năng xử lý những vấn đề phát sinh cần tiếp tục được quan tâm để mô hình mới vận hành hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc phường trên địa bàn Hà Tĩnh, thể hiện nỗ lực cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tạo nền tảng cho khát vọng phát triển bền vững

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ những chuyển biến trong cơ cấu kinh tế, sự hình thành các trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển đến những thay đổi trong đời sống nông thôn, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, địa phương đang từng bước tạo dựng diện mạo mới.

Tuy nhiên, những kết quả tăng trưởng cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển. Việc nền kinh tế phụ thuộc tương đối lớn vào một số ngành công nghiệp quy mô lớn, sự phục hồi chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Đặc biệt, phát triển công nghiệp phải gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo đảm an toàn sản xuất. Thu hút đầu tư không chỉ hướng tới những dự án có quy mô vốn lớn mà cần chú trọng công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng kết nối với doanh nghiệp địa phương và trách nhiệm xã hội của nhà đầu tư.

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung Bộ và cả nước, phát triển dựa trên các trụ cột công nghiệp hiện đại, năng lượng, cảng biển và logistics, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, địa phương cần tiếp tục phát huy lợi thế địa kinh tế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, cần bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, dịch vụ, du lịch và các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Sự phát triển của Hà Tĩnh hôm nay không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng GRDP, quy mô vốn đầu tư hay số lượng dự án được triển khai. Giá trị bền vững hơn còn nằm ở khả năng tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an sinh và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân.

Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Hà Tĩnh đang đứng trước những cơ hội mới để phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế trong khu vực. Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, song nếu tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy hiệu quả kinh tế và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo, địa phương sẽ có thêm cơ sở để tạo nên những bước tiến vững chắc trong giai đoạn mới.