Thời trang thu đông được bày bán với nhiều lựa chọn về kiểu dáng, chất liệu và mức giá.

Thời tiết chuyển lạnh khiến thị trường thời trang thu đông tại Hà Tĩnh sôi động hơn. Trên các tuyến phố kinh doanh, nhiều cửa hàng thay đổi diện mạo, đưa các bộ sưu tập mùa đông lên kệ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Hàng hóa được bổ sung đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và phân khúc giá. Các chất liệu cotton, kaki, nỉ, bamboo... được nhiều cửa hàng lựa chọn nhờ tính ứng dụng, độ mềm mại và khả năng giữ ấm. Giá bán trải rộng từ các sản phẩm bình dân đến dòng hàng thiết kế, thương hiệu cao cấp. Các loại áo chất liệu cotton có giá dao động từ 150.000 - 600.000 đồng/chiếc; các loại áo len mỏng, áo gió một lớp có giá từ 200.000 - 600.000 đồng/chiếc...

Nhiều mẫu trang phục thu đông được khách hàng quan tâm khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Tại cửa hàng Yanbaby (Vincom New Center Hà Tĩnh), các sản phẩm thời trang thu đông có xuất xứ nội địa Trung Quốc được giới thiệu với nhiều kiểu dáng, chất liệu và phong cách.

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu - nhân viên cửa hàng cho biết: "Năm nay, các gam màu nâu, be và những tông màu trầm ấm được khách hàng quan tâm nhờ vẻ thanh lịch, dễ mặc, dễ phối đồ. Phân khúc giá khá đa dạng: áo khoác có mẫu lên tới vài triệu đồng; áo len mỏng dao động khoảng 500.000 - 1 triệu đồng/chiếc, trong khi các sản phẩm dày dặn, thiết kế cầu kỳ có giá khoảng 1,5 triệu đồng/chiếc".

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu giới thiệu sản phẩm thời trang thu đông trên các nền tảng mạng xã hội.

Gam màu nhã nhặn cùng những thiết kế trẻ trung được khách hàng quan tâm tại Yanbaby.

Không chỉ đa dạng mẫu mã, các cơ sở kinh doanh còn chú trọng lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị hiếu và khả năng chi tiêu của từng nhóm khách hàng. Tại cửa hàng thời trang Anh Thư Lê (phường Bắc Hồng Lĩnh), các mặt hàng thu đông được nhập về khá phong phú, từ áo gió, áo phao, áo giữ nhiệt, áo nỉ đến các bộ đồ ngủ nỉ.

Chị Phan Thị Thảo - nhân viên cửa hàng cho biết, nguồn hàng được chuẩn bị từ sớm nhằm chủ động đón mùa mua sắm cuối năm. Cửa hàng cũng thường xuyên cập nhật mẫu mới, linh hoạt lựa chọn sản phẩm ở nhiều mức giá để tiếp cận các nhóm khách hàng khác nhau.

Chị Phan Thị Thảo chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm mùa thu đông.

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng cũng quảng bá sản phẩm trên nền tảng Facebook, TikTok, Shopee. Các cửa hàng chủ động quay video, chụp ảnh sản phẩm, giới thiệu mẫu mới, cập nhật giá bán và chương trình ưu đãi nhằm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở rộng thị trường ngoài phạm vi cửa hàng.

Một nhóm hàng cũng được các gia đình quan tâm khi thời tiết chuyển lạnh là quần áo trẻ em. Tại cửa hàng Canifa trên đường Trần Phú (phường Thành Sen), các sản phẩm thu đông đã chiếm phần lớn không gian trưng bày, với nhiều lựa chọn về kiểu dáng, kích thước và màu sắc…

Quần áo trẻ em mùa thu đông đa dạng mẫu mã, kích thước và chất liệu.

Các mẫu trang phục thu đông dành cho trẻ em được cập nhật theo xu hướng mới.

Chị Nguyễn Thị Dung - nhân viên cửa hàng Canifa cho biết, hiện các sản phẩm thu đông đã được cửa hàng tập trung trưng bày. Phụ huynh thường quan tâm đến những sản phẩm có chất liệu mềm mại, an toàn, dễ mặc và phù hợp với nhu cầu sử dụng của trẻ. Bên cạnh kiểu dáng, mức giá hợp lý và các chương trình ưu đãi cũng là yếu tố tác động đến quyết định mua hàng. Vì vậy, cửa hàng cũng có các chương trình giảm giá đối với một số sản phẩm nhằm kích cầu tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Dung - nhân viên cửa hàng Canifa (phường Thành Sen) giới thiệu các dòng sản phẩm thu đông dành cho trẻ em.

Trong bối cảnh sức mua có thể biến động theo diễn biến thời tiết, các chương trình giảm giá, ưu đãi khi mua nhiều... cũng được triển khai khá linh hoạt. Một số cửa hàng giảm giá 20 - 50% đối với các sản phẩm, trong đó có những mẫu hàng đã nhập từ đầu mùa nhằm hạn chế tồn kho.

Một số cửa hàng áp dụng chương trình giảm giá nhằm kích cầu mua sắm của khách hàng.

Nhiều khách hàng quan tâm sản phẩm có gam màu trung tính, kiểu dáng trẻ trung.

Chị Trần Quỳnh Hoa (xã Việt Xuyên) cho biết, năm nay, chị ưu tiên những thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch, không quá dày nhưng vẫn bảo đảm khả năng giữ ấm và tính thời trang. Bên cạnh nhu cầu bổ sung trang phục cho mùa lạnh, chị cũng tranh thủ cập nhật mẫu mới, lựa chọn những bộ đồ phù hợp để diện trong các buổi gặp mặt, tiệc tùng dịp cuối năm.

Anh Nguyễn Duy Long (phường Thành Sen) ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu, dễ ứng dụng.

Với anh Nguyễn Duy Long (phường Thành Sen), sự đơn giản và tính ứng dụng là tiêu chí được đặt lên hàng đầu khi chọn mua quần áo thu đông. Anh ưu tiên những thiết kế có màu sắc trung tính, trẻ trung, dễ phối đồ; đồng thời cân nhắc kỹ chất liệu, thương hiệu và giá cả để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng.

Thời tiết tiếp tục chuyển lạnh được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho thị trường thời trang thu đông tại Hà Tĩnh. Khi người tiêu dùng ngày càng mua sắm có chọn lọc, chất lượng, tính ứng dụng và giá trị sử dụng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.