Hà Tĩnh chuyển giao 15 hội quần chúng cấp tỉnh về Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là một trong 15 đơn vị được chuyển giao quản lý từ UBND tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý.

Thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đã ký ngày 6/11/2026 về việc chuyển giao các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, chuyển giao nguyên trạng 15 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh theo ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý.

Các đơn vị được chuyển giao gồm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Người mù tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh; Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh.

Quyết định nêu: chuyển giao nguyên trạng số lượng tổ chức hội và các pháp nhân trực thuộc hội (nếu có); chuyển giao nguyên trạng số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao; chuyển giao nguyên trạng số lượng người làm việc hiện có; chuyển giao nguyên trạng tài chính, tài sản của các hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương; chuyển giao nguyên trạng các tài liệu có liên quan về tài chính, đất đai và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của tổ chức hội (nếu có).

Các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh tổ chức, hoạt động theo Điều lệ hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định; thực hiện kiểm kê, đối chiếu tài chính, tài sản, công nợ, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan; phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện bàn giao về tổ chức, các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc hội (nếu có), nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Sở Nội vụ tham mưu thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sở Tài chính tham mưu hướng dẫn các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh khi chuyển giao về Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý.