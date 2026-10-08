Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Những ngày này, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thạch Khê vẫn miệt mài rà soát từng trường hợp trong hệ thống dữ liệu tiêm chủng.

Công việc được triển khai từ cuối tháng 8, với yêu cầu đối chiếu kỹ từng thông tin, kịp thời bổ sung dữ liệu còn thiếu, điều chỉnh những trường hợp sai lệch, trùng lặp. Không chỉ dựa vào dữ liệu từ các đợt tiêm chủng mở rộng, Trạm Y tế xã Thạch Khê còn phối hợp rà soát thông tin tại các cơ sở tiêm chủng, nhất là những trường hợp đã tiêm dịch vụ. Việc đối chiếu nhiều nguồn giúp hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc ghi nhận trùng đối tượng.

Trạm Y tế xã Thạch Khê cập nhật kịp thời kết quả các đợt tiêm chủng mở rộng để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu.

Bác sĩ Phạm Công Tùng - Phụ trách Trạm Y tế xã Thạch Khê cho biết: “Để đảm bảo tiến độ, cán bộ, nhân viên của trạm tranh thủ làm việc cả thứ 7, Chủ nhật. Đơn vị đồng thời phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế thôn để rà soát từng đối tượng, cập nhật thông tin và xác định những trường hợp đã chuyển khỏi địa bàn. Mục tiêu là dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, hạn chế tối đa tình trạng thiếu hoặc trùng thông tin”.

Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng tại xã Thạch Khê đạt hơn 98%. Một số trường hợp còn lại chủ yếu là trẻ sơ sinh chưa được cập nhật đầy đủ thông tin nên chưa thể hoàn tất việc làm sạch dữ liệu.

Trạm Y tế phường Thành Sen chủ động rà soát các thông tin trên hệ thống tiêm chủng mở rộng.

Tại phường Thành Sen, việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng cũng được triển khai với yêu cầu cao. Đây là địa bàn đông dân, có nhiều cơ sở tiêm chủng dịch vụ nên lượng dữ liệu cần rà soát lớn, thông tin phát sinh đa dạng. Ngay từ khi triển khai, Trạm Y tế phường Thành Sen đã chủ động chia địa bàn, phân công nhiệm vụ cho từng điểm trạm; đồng thời chia nhóm đối tượng theo độ tuổi để các tổ phụ trách rà soát. Mỗi cán bộ được giao trách nhiệm cụ thể, tiến độ được kiểm tra hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trạm Y tế phường Thành Sen cho biết: “Việc phân công cụ thể đến từng khu vực, từng nhóm tuổi và từng cá nhân giúp quá trình rà soát thuận lợi hơn. Hằng tuần, đơn vị kiểm tra tiến độ, kịp thời đôn đốc những phần việc còn chậm. Nhờ đó, đến nay, Trạm Y tế phường Thành Sen đã làm sạch 100% dữ liệu tiêm chủng”.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kiểm tra, đôn đốc các trạm y tế đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng.

Theo Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 6/7/2026 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 1272/KH-PB ngày 17/7/2026 của Cục Phòng bệnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế đã tập trung rà soát, đối chiếu, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng trên toàn tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh được giao làm đầu mối chuyên môn, trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát tiến độ. Cùng với đó, các cơ sở tiêm chủng, trạm y tế và đơn vị liên quan được huy động tham gia rà soát, xử lý các trường hợp thiếu, sai lệch hoặc trùng lặp thông tin. Theo cập nhật của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng của Hà Tĩnh đạt 99%, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, Điện Biên đạt 100%, Hưng Yên và Hà Tĩnh cùng đạt 99%. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành y tế, đồng thời phản ánh nỗ lực của hệ thống y tế cơ sở trong việc chuẩn hóa dữ liệu.

Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng của Hà Tĩnh đạt trên 99%.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Dữ liệu tiêm chủng được làm sạch không chỉ phục vụ công tác quản lý trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động phòng bệnh lâu dài. Dữ liệu chính xác giúp ngành y tế quản lý tốt lịch sử tiêm chủng của từng người dân, xác định đúng đối tượng cần tiêm, tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại. Đây cũng là cơ sở để đánh giá độ bao phủ vắc-xin, chủ động xây dựng và triển khai các chiến dịch tiêm chủng.

Thời gian tới, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần dữ liệu còn lại, đồng thời duy trì chất lượng dữ liệu đã được làm sạch. Mục tiêu là xây dựng hệ thống dữ liệu tiêm chủng “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.