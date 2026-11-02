Hà Tĩnh chuẩn bị tốt, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành công

Xe tăng dẫn dắt bộ binh tiến công tiêu diệt mục tiêu được giao trong diễn tập khu vực phòng thủ Hà Tĩnh năm 2026 (Ảnh: Lê Tần)

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 (diễn ra từ ngày 27 đến 30/10) đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí, trang bị.

Vận hành cơ chế linh hoạt, đúng nguyên tắc

Qua theo dõi hội nghị triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, có thể thấy phần báo cáo của đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được chuẩn bị bài bản, khoa học.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa thuyết trình và trình bày trên bản đồ, đồng chí Chỉ huy trưởng truyền đạt các nội dung ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, làm nổi bật nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp tổ chức thực hiện. Các đại biểu dự hội nghị tập trung theo dõi, thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao.

Tiếp đó, đại diện Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng lần lượt báo cáo phương án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Các ý kiến ngắn gọn, đầy đủ, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, thể hiện tinh thần chủ động phối hợp, hiệp đồng. Phần kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị rõ ràng, xác định cụ thể những nội dung cần triển khai, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện. Hội nghị hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra, đồng thời rút ngắn thời gian so với dự kiến.

Diễn tập phương án đánh địch xâm nhập khu vực biên giới. (Ảnh: LÊ TẦN)

Tại Ban tổ chức Tỉnh ủy, sau khi hội ý lãnh đạo Ban, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực chủ trì hội nghị quán triệt nhiệm vụ, triển khai công tác cho Văn phòng và các phòng chuyên môn khi chuyển sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Sau phần ổn định tổ chức của đồng chí Chánh Văn phòng, đồng chí chủ trì thông báo những nét chính về tình hình địch, tình hình địa bàn có liên quan; đồng thời triển khai nhiệm vụ nhằm kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các ý kiến của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên và Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ đều bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm rõ những nội dung cần tham mưu trên từng mặt công tác. Kết luận hội nghị, đồng chí chủ trì xác định rõ các kiến nghị, đề xuất và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Qua thực hành diễn tập, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá cao về công tác chuẩn bị và chất lượng thực hành các nội dung.

Theo đánh giá của cơ quan Quân khu 4, trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong công tác nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của quân và dân trên địa bàn khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Các hội nghị được tiến hành đúng quy trình, đúng thời cơ, thời gian; nội dung ngắn gọn, thiết thực, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo với công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện. Ở từng trạng thái quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ theo đúng nguyên tắc và phương án tác chiến.

Thực binh A2 do lực lượng Công an tỉnh chủ trì cùng với quân đội và các lực lượng khác. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Các ngành quân sự, công an phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tốt từng giai đoạn diễn tập, sát tình hình thực tiễn. Trong cơ chế phối hợp, các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, dự báo các khả năng có thể xảy ra; từ đó tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh những chủ trương, nghị quyết phù hợp với từng trạng thái quốc phòng, sát thực tế địa phương.

Thực binh sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đêm trước ngày diễn tập, mưa lớn kéo dài, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị và khả năng thích ứng của cán bộ, chiến sĩ trước những tình huống bất lợi do thời tiết. Sáng hôm sau, mưa vẫn nặng hạt, song cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 và các đơn vị phối thuộc vẫn triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hơn 6 giờ sáng 30/10, tại thao trường, các lực lượng đã triển khai đội hình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Công tác ngụy trang được tiến hành kín đáo. Khi hiệu lệnh diễn tập vang lên, các hoạt động trên thao trường đồng loạt bắt đầu, tạo nên không khí khẩn trương, nghiêm túc.

Các loại hỏa lực sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. (Ảnh: LÊ TẦN)

Mở màn phần thực binh, các phân đội pháo phòng không 37mm và súng máy phòng không 12,7mm của dân quân xã Yên Hòa nổ súng tiêu diệt máy bay địch. Nắm chắc thời cơ, được lệnh, Trung đội dân quân cơ động xã Yên Hòa lợi dụng địa hình, công sự, tổ chức nổ súng ngăn chặn, không để địch lấn chiếm, mở rộng bãi đổ bộ.

Trên cơ sở các tình huống, các đơn vị tham gia thực binh tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa lực lượng bộ binh, hỏa lực và xe tăng, thực hành các nội dung chiến đấu theo phương án đã xác định. Các bộ phận chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp đồng bộ, xử trí tình huống đúng kế hoạch.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nội dung thực binh diễn ra đúng ý định, hoàn thành các mục tiêu của tình huống giả định.

Điều đáng ghi nhận, dù thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và khả năng thích ứng cao trong thực hiện nhiệm vụ. Mưa lớn khiến nước đọng thành từng vũng trên thao trường, có nơi sâu hơn 30cm, gây không ít khó khăn cho bộ đội trong quá trình cơ động. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực khắc phục trở ngại, duy trì đội hình và hoàn thành nội dung được giao.

Binh nhất Trịnh Quang Phúc, Trung đội 2, Đại đội SPG-9, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 chia sẻ: “Mặc dù trời mưa, đường cơ động khó khăn, tầm quan sát hạn chế, ảnh hưởng tới đường ngắm. Nhưng chúng tôi đã được tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết nên quá trình thực binh, chúng tôi luôn trung thành với nội dung đã được các cấp huấn luyện. Vì vậy, từ công tác bảo quản súng, đạn đến cơ động lực lượng, triển khai trận địa và tiêu diệt mục tiêu, khẩu đội chúng tôi nói riêng và các khẩu đội khác trong đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiêu diệt mục tiêu ngay từ phát bắn đầu tiên”.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Hà Tĩnh diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Cuộc thực binh bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” tại xã Yên Hòa hoàn thành toàn bộ nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp.

Cùng với nội dung thực binh nêu trên, trước đó, phần thực binh A2 phòng, chống bạo loạn do Công an tỉnh chủ trì, với sự tham gia của lực lượng Quân sự, Biên phòng, Sở Y tế và sự hỗ trợ của Bộ Công an, Quân khu 4, đã huy động 2.850 người, 90 xe ô-tô, xe đặc chủng và xe mô-tô các loại. Kịch bản xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự; tình huống khủng bố, giải cứu con tin được xây dựng công phu, bài bản, khoa học. Quá trình thực binh diễn ra đúng kịch bản, bảo đảm an toàn.

Ở nội dung thực binh đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Hương Quang chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã Vũ Quang và các lực lượng tổ chức thực hiện đề mục “Đồn Biên phòng Hương Quang đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” tại thôn Hương Quang, xã Vũ Quang. Nội dung diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Nội dung thực binh đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ cấp xã được tổ chức tại xã Sơn Giang, xã Thạch Hà và phường Sông Trí, với 570 đồng chí tham gia. Các lực lượng được huy động đầy đủ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, thực hành chiến đấu và xử lý tình huống theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực binh tiếp nhận quân nhân dự bị động viên qua trạm. Đúng thời gian quy định, lực lượng quân nhân dự bị động viên thuộc các xã Mai Phụ, Lộc Hà, Đông Kinh và Thạch Lạc được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thành công theo đúng kế hoạch, ý định của Quân khu 4. Công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ; quá trình tổ chức diễn tập bám sát kế hoạch điều hành đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt.