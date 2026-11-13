Hà Tĩnh chuẩn bị mở trục cao tốc 15.000 tỷ đồng lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Ảnh minh họa. Nguồn: Phan Trang

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, ngày 9/11/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1940 về việc giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý đoạn tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Đoạn tuyến được giao có điểm đầu kết nối với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chiều dài khoảng 51 km, quy mô quy hoạch 4 làn xe.

Trước đó, ngày 27/10/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 770 đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định giao địa phương quản lý đoạn tuyến này nhằm chủ động triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện dự án.

Theo Quyết định số 1088 ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có tổng chiều dài khoảng 85 km, được chia thành hai đoạn.

Trong đó, đoạn từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34 km, quy mô 6 làn xe, có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Trường Lưu. Đoạn còn lại từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài khoảng 51 km, quy mô 4 làn xe.

Việc giao địa phương quản lý, tổ chức đầu tư đoạn tuyến thứ hai tạo cơ sở để Hà Tĩnh chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, từng bước hình thành trục cao tốc kết nối từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến cửa khẩu quốc tế.

Hiện nay, Quốc lộ 8 vẫn là tuyến giao thông chủ yếu kết nối Hà Tĩnh với nước bạn Lào thông qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, tuyến đường này còn nhiều hạn chế về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật. Một số đoạn có mặt đường hẹp, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc lớn; thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở trong mùa mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây gián đoạn hoạt động vận tải.

Trong khi đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu thông phương tiện gia tăng. Việc đầu tư tuyến cao tốc với năng lực thông hành lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật cao được kỳ vọng sẽ tạo thêm phương án kết nối an toàn, ổn định, giảm áp lực cho Quốc lộ 8.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng, tăng cường kết nối các địa phương của Lào với hệ thống cảng biển, khu kinh tế ven biển và các trung tâm logistics của Việt Nam. Khi được đầu tư đồng bộ, công trình không chỉ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn mở rộng khả năng kết nối thị trường, thúc đẩy giao thương xuyên biên giới.

Để triển khai dự án, Hà Tĩnh dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A. Về phương án huy động vốn, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 834 ngày 9/10/2026 trình Chính phủ, trong đó dự kiến hỗ trợ tỉnh 7.958 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với phần vốn còn lại, ngày 22/10/2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 48 thống nhất bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn. Đồng thời, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu các giải pháp đầu tư phù hợp, tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ từ Trung ương, cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.