Hà Tĩnh chuẩn bị đấu thầu dự án đô thị du lịch Thiên Cầm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm, mở đường cho việc triển khai các bước tiếp theo, trong đó có tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý III.2026 đến quý I.2027. Sở Xây dựng Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Khu du lịch Thiên Cầm

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm có quy mô khoảng 180,12ha, tổng vốn đầu tư hơn 17.211 tỉ đồng. Mức vốn này bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo quy hoạch, dự án có 2.372 căn nhà ở thương mại, gồm 1.795 căn liền kề và 577 căn biệt thự; 975 căn hộ nhà ở xã hội cùng 141 lô đất tái định cư.

Bên cạnh các hạng mục nhà ở, dự án còn có hệ thống công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các tiện ích dự kiến gồm khách sạn 5 sao, quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được định hướng hình thành khu đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của khu vực Thiên Cầm.

Thiên Cầm là bãi biển đẹp nổi tiếng cả nước nhưng lâu nay chưa có nhà đầu tư xứng tầm

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung đã được chấp thuận; bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối với khu vực và tuân thủ quy hoạch được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.