Ngày 23/11, ghi nhận tại Khu kinh tế Vũng Áng không khí lao động sản xuất diễn ra khẩn trương ngay từ đầu ca. Tại các nhà máy cơ khí, luyện kim, may mặc hay các công trường xây dựng hạ tầng lớn, hệ thống biển báo nguy hiểm, nội quy vận hành thiết bị được niêm yết công khai ở những vị trí dễ quan sát.

Công nhân trước khi vào xưởng đều được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mũ, giày, kính chắn và kiểm tra tình trạng thiết bị.

Xác định “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh coi chi phí đầu tư cho an toàn, vệ sinh lao động là khoản đầu tư cho sự phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp quy mô lớn trên địa bàn đã tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế về môi trường và an toàn nghề nghiệp (như ISO 14001, ISO 45001).

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư trang thiết bị, các đơn vị còn duy trì nề nếp phổ biến quy trình an toàn đầu giờ làm việc, giúp người lao động hình thành tác phong công nghiệp và ý thức tự bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy tại một số công trình xây dựng quy mô nhỏ hoặc nhóm lao động thời vụ, tình trạng chủ quan, bỏ qua các quy định tối thiểu như làm việc trên cao thiếu dây đai an toàn vẫn còn tiềm ẩn, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và thường xuyên hơn.

Ông Trần Quang Nhật, phụ trách an toàn lao động của Công ty CP Xây dựng & TMDV Hải Anh, một doanh nghiệp cơ khí, kết cấu thép tại Khu kinh tế Vũng Áng chia sẻ: “Đặc thù ngành nghề thường xuyên tiếp xúc với máy móc hạng nặng, nhiệt độ cao và thi công trên cao nên rủi ro luôn hiện hữu.

Chúng tôi yêu cầu 100% công nhân phải qua huấn luyện an toàn trước khi nhận việc, định kỳ kiểm định nghiêm ngặt máy móc có yêu cầu cao về an toàn và kiên quyết đình chỉ thi công nếu phát hiện tổ, đội vi phạm quy trình”.

Đảm bảo an toàn lao động là tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp.

Về phía người lao động, sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã giúp họ yên tâm gắn bó với công việc. Anh Nguyễn Văn Hòa, công nhân vận hành máy tại Vũng Áng cho biết: “Trước đây, nhiều anh em đôi khi ngại mang đồ bảo hộ vì thấy vướng víu, nóng bức. Nhưng qua các buổi tập huấn thực tế và thấy rõ hậu quả của tai nạn lao động, giờ ai cũng tự giác chấp hành. Công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ và trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân nên chúng tôi rất yên tâm”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: "Bên cạnh việc giám sát điều kiện làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, các cấp công đoàn luôn chú trọng đưa nội dung an toàn vệ sinh lao động vào thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giúp người lao động có điểm tựa vững chắc khi không may gặp rủi ro”.