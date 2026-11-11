Hà Tĩnh chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm miền núi

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hà Tĩnh chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, tăng cường tư vấn hướng nghiệp và kết nối cơ sở đào tạo với thị trường lao động, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu người học và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại khu vực Hương Khê, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hương Khê triển khai các hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn, tư vấn hướng nghiệp và liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần mở rộng cơ hội học nghề, lựa chọn việc làm cho người lao động.

Năm học 2026 - 2027, Trung tâm có 15 lớp với 558 học viên, trong đó khối 10 có 297 học viên. Tháng 9/2026, Trung tâm phối hợp với Trường Trung cấp Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và Trung tâm Ngoại ngữ JAVIKO tổ chức tư vấn học trung cấp nghề, ngoại ngữ cho học viên và phụ huynh.

Tại chương trình, các cơ sở đào tạo cung cấp thông tin về ngành nghề, chính sách hỗ trợ và cơ hội việc làm, giúp học viên lựa chọn nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề cần gắn với điều kiện sản xuất, chú trọng kỹ năng thực hành và phát triển sinh kế tại chỗ. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định và giảm nghèo bền vững.