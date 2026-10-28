Hà Tĩnh: Chìm tàu cá khiến một người tử vong, một người mất tích

Lực lượng đồn biên phòng cùng chính quyền địa phương tìm kiếm ngư dân mất tích. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 28/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), trên vùng biển xã Thiên Cầm vừa xảy ra vụ chìm tàu khiến 1 ngư dân tử vong, 1 người khác bị mất tích.

Cụ thể khoảng 5 giờ 50 phút ngày 28/10, tàu cá của ngư dân Lê Văn Luyện (46 tuổi, trú xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) mang số hiệu HT-90377-TS trên đường di chuyển vào Cảng cá Cửa Nhượng cách bờ khoảng 2 hải lý thì bất ngờ bị chìm.

Thời điểm đó trên tàu có 5 ngư dân, 3 ngư dân được ứng cứu an toàn, còn 2 ngư dân là anh Ng.V.T (50 tuổi, ngụ xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H (38 tuổi, ngụ xã Cẩm Trung) trôi dạt trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Tuy nhiên, do biển động, mưa to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 28/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.V.H gần khu vực tàu chìm.

Các ngư dân ngay sau khi được tìm thấy đã nhanh chóng hỗ trợ hồi phục sức khỏe, còn thi thể nạn nhân L.V.H được bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân Ng.V.T và khuyến cáo cư dân cẩn trọng ra khơi đánh bắt cá khi biển động mạnh./.