Hà Tĩnh: Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng hơn 46%

Năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Bên cạnh nhà máy mới đi vào vận hành, các doanh nghiệp hiện hữu đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh, kéo theo nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực ngày càng lớn.

Đặc biệt, tháng 4/2026, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh đi vào vận hành thương mại và từng bước mở rộng quy mô hoạt động đã tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương. Đây là một trong những động lực chính góp phần đưa chỉ số sử dụng lao động công nghiệp của Hà Tĩnh tăng cao trong năm nay.

Tháng 4/2026, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh đi vào vận hành thương mại tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Theo số liệu thống kê, tháng 10/2026, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 4,48% so với tháng trước và tăng 39,35% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số này tăng 46,04% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chỉ số sử dụng lao động tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 56,52% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chỉ số sử dụng lao động trong ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 17,43% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu thị trường và hoạt động sản xuất các mặt hàng thiết yếu tiếp tục được cải thiện. Cùng đó, chỉ số sử dụng lao động trong ngành sản xuất thiết bị điện tăng 52,53% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy xu hướng mở rộng sản xuất và gia tăng đơn hàng tại các doanh nghiệp.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao trong thời gian tới.

Đà tăng nhu cầu lao động được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới khi Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn như: Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III; các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp như: VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách mở rộng, Hưng Long Hà Tĩnh...

Để cung ứng nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp, Hà Tĩnh đang triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo nghề, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo đó, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được định hướng phối hợp với doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo đến kết nối tuyển dụng. Người lao động, đặc biệt là lực lượng trẻ sẽ được đào tạo về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tác phong công nghiệp..., đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và thực tiễn sản xuất trong môi trường công nghiệp.