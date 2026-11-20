Ưu tiên nạo vét ở Cửa Nhượng bằng vốn ngân sách

Tàu cá trở về sau nhiều ngày đánh bắt nhưng phải neo chờ ngoài cửa biển, luồng lạch thu hẹp, mực nước xuống thấp khiến việc ra vào cảng gặp khó khăn. Đây là thực trạng đang diễn ra tại một số cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh do tình trạng bồi lắng kéo dài.

Phía bên ngoài mặt nước trước cảng cá Cửa Nhượng có một số cồn cát chắn ngay giữa luồng lạch ra vào. Ảnh tư liệu.

Trước những bất cập này, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức cuộc họp bàn phương án nạo vét cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp thu hồi sản phẩm.

Ông Mai Văn Luân, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện nạo vét bằng nguồn ngân sách, không triển khai theo phương án xã hội hóa.

Nguyên nhân là hoạt động nạo vét này không thuộc đối tượng được phép thực hiện xã hội hóa. Trước đó, tỉnh đã xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và nhận được trả lời không được triển khai theo hình thức này.

Tàu công suất nhỏ cập bến cảng cá Cửa Nhượng.

Theo kết luận của UBND tỉnh, Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh được giao thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đề xuất dự án nạo vét luồng lạch tại cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) trong năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị vẫn chưa tìm được tư vấn thực hiện khảo sát.

"Hiện Hà Tĩnh có nhiều luồng lạch, cảng cá bị bồi lắng nghiêm trọng, thuộc diện cấp bách cần nạo vét như cảng Cửa Nhượng, cảng cá Cửa Sót và cảng Xuân Hội. Trước mắt, chúng tôi sẽ khảo sát, lập dự án nạo vét tại cảng cá Cửa Nhượng", ông Luân thông tin.

Luồng lạch thu hẹp, ngư dân lo mất nơi tránh trú

Không chỉ các cảng cá, tình trạng bồi lắng tại những khu neo đậu tránh trú bão cũng đang gây nhiều trở ngại cho hoạt động khai thác thủy sản.

Tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Tại âu thuyền Kỳ Phương, nay thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Hoành Sơn, tình trạng bồi lắng những năm gần đây diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Sau các đợt mưa bão số 5 và số 10 năm 2025, lượng cát bồi lấp trong lòng âu tăng nhanh, khiến luồng lạch thu hẹp, mực nước giảm sâu.

Được xây dựng từ năm 2012, đưa vào sử dụng đầu năm 2013, âu thuyền Kỳ Phương từng là nơi neo đậu, tránh trú bão của hàng trăm tàu thuyền, có thời điểm tiếp nhận gần 300 phương tiện.

Ngư dân phường Hoành Sơn chật vật neo đậu tàu thuyền sau mỗi chuyến vươn khơi.

Tuy nhiên, độ sâu luồng lạch hiện giảm đáng kể, từ hơn 4m xuống còn khoảng 1,5m tại vị trí sâu nhất. Nhiều khu vực chỉ còn khoảng 1m nước, các dải cát liên tục bồi lấp, lấn sâu vào lòng âu.

Ông Hoàng Thiên, ngư dân tổ dân phố Thắng Lợi cho biết: Có những hôm tàu đánh bắt trở về nhưng không thể vào âu thuyền, phải neo chờ ngoài cửa biển nhiều giờ.

"Điều này khiến mỗi chuyến biển đều bị động, phát sinh thêm chi phí và mất nhiều thời gian. Lo nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường, tàu không kịp vào nơi tránh trú an toàn, tiềm ẩn rủi ro cho người và phương tiện", ông Thiên chia sẻ.

Áp lực đối với khu neo đậu này dự báo tiếp tục tăng khi phục vụ triển khai dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương. Theo phương án bố trí, gần 100 tàu thuyền của ngư dân tổ dân phố Đông Yên 1 (phường Hoành Sơn) sẽ được chuyển về neo đậu tại âu thuyền Kỳ Phương.

Ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho rằng, tình trạng bồi lắng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền.

Địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm bố trí nguồn lực nạo vét lòng âu, gia cố kè chắn sóng và sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi.

Trước đó, Báo Xây dựng đã có bài viết “Những cảng cá ở Hà Tĩnh bị bồi lắng nghiêm trọng, chờ nạo vét”, phản ánh tình trạng bồi lắng tại nhiều cảng cá, ảnh hưởng đến hoạt động ra khơi và cập cảng của ngư dân. Tại cảng cá Xuân Hội, ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, tình trạng bồi lắng đã kéo dài nhiều năm, ngày càng nghiêm trọng, làm thu hẹp khu vực neo đậu và gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản. Địa phương mong muốn sớm được nạo vét luồng lạch và khu neo đậu phía trước cảng.