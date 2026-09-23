Hà Tĩnh chi hơn 1.598 tỉ đồng giải quyết chế độ 178

Theo thông tin từ tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đã giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP cho tổng cộng 1.581 người, với tổng kinh phí hơn 1.598,8 tỉ đồng. Trong số này, khối Đảng, đoàn thể có 351 người; khối chính quyền có 1.230 người.

Đây là chính sách được Chính phủ ban hành nhằm giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

1.581 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Hà Tĩnh được chi trả chế độ theo Nghị định 178 với tổng số tiền hơn 1.598,8 tỉ đồng

Nghị định 178 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 và được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP. Việc Hà Tĩnh giải quyết chế độ cho 1.581 người diễn ra trong quá trình địa phương đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo một cán bộ ngành nội vụ Hà Tĩnh, quá trình rà soát, giải quyết chế độ tại địa phương cơ bản được thực hiện thuận lợi. Đối với những trường hợp còn có vấn đề cần làm rõ đều được địa phương xin ý kiến cơ quan Trung ương hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để thống nhất phương án xử lý. Khối lượng hồ sơ lớn, số tiền chi trả cao và thời gian thực hiện tương đối gấp đặt ra yêu cầu rà soát kỹ đối tượng, hồ sơ, thời gian công tác, mức hưởng và nguồn kinh phí nhằm hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Việc thực hiện chính sách 178 tại Hà Tĩnh nằm trong tiến trình triển khai chung trên cả nước. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, đồng thời rà soát, xác định đúng đối tượng, bảo đảm việc giải quyết chính sách đúng quy định.

Hình ảnh tại thời điểm Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, tập trung rà soát danh sách cán bộ thuộc diện khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: BHT

Tại Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 21.6.2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, đồng thời rà soát, xác định đúng đối tượng, đúng quy định và bảo đảm kinh phí chi trả.

Sau đó, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và ban hành Báo cáo số 1212/BC-KTNN ngày 31.7.2026. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, ngày 14.8.2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 8183/VPCP-TCCV truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, yêu cầu các đơn vị đã được kiểm toán khẩn trương khắc phục sai sót, xử lý trách nhiệm nếu có; các đơn vị chưa được kiểm toán phải chủ động thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện việc thực hiện chính sách.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 9624/BNV-TCBC ngày 29.8.2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể việc giải quyết chế độ theo Nghị định 178, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và làm rõ trách nhiệm nếu có sai sót.

Tại họp báo ngày 11.9.2026, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết theo tổng hợp sơ bộ của Kiểm toán Nhà nước, số trường hợp thuộc diện kiến nghị chiếm khoảng 0,3%; các trường hợp này tiếp tục được rà soát, làm rõ, nếu phát hiện sai phạm phải khắc phục, xử lý và thu hồi về ngân sách Nhà nước.