Hà Tĩnh: Chạy đua tiến độ các dự án giao thông, thủy lợi, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Những công trường chạy đua tiến độ

Sau khi tuyến quốc lộ 281, đoạn qua xã Lộc Hà và xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) hoàn thành sửa chữa, diện mạo mặt đường đã thay đổi rõ rệt.

Hơn 3km mặt đường hư hỏng được thảm bê tông nhựa bằng nguồn vốn hơn 17 tỷ đồng. Tại các nút giao, gờ giảm tốc, vạch sơn phản quang, biển báo và đèn tín hiệu cũng được bổ sung.

Quốc lộ 281 được sửa chữa lại từ nguồn vốn duy tu.

Chị Nguyễn Thị Dung (thôn Thạch Châu, xã Mai Phụ) cho biết: Trước đây mặt đường xuống cấp, mương thoát nước chưa có, việc đi lại tại một số nút giao còn lộn xộn.

"Giờ có dự án duy tu, bảo dưỡng, con đường rất đẹp và đi lại dễ dàng hơn. Người dân rất phấn khởi", chị Dung chia sẻ.

Trong khi đó, tại cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15, đoạn qua xã Đức Thịnh, công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng do thiên tai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Công trình có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành phần mặt cầu, đang lắp đặt lan can, khối lượng thi công đạt hơn 90%.

Việc thảm lại tuyến đường cùng với đó là sơn kẻ vạch nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Danh Bảo, Chỉ huy công trường Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Tĩnh cho biết, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao công trình trong năm 2026.

Theo ông Phan Văn Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng, năm nay, đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 9 tuyến đường tỉnh, 8 tuyến quốc lộ, cầu Cửa Hội và 3 tuyến đường thủy nội địa. Đồng thời, đơn vị làm chủ đầu tư 19 công trình, dự án với tổng nguồn vốn 311,6 tỷ đồng.

Đến nay, 15/19 công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác; các dự án còn lại đạt trên 85% khối lượng thi công. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao đạt trên 90%.

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Kẻ Gỗ với tổng vốn hơn 350 tỷ đồng đã đạt trên 97% khối lượng.

Không khí chạy đua tiến độ cũng diễn ra tại các công trường thủy lợi, phòng chống thiên tai. Tại Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó hợp phần hạ du là 600 tỷ đồng, các mũi thi công đang tập trung khơi thông dòng chảy, gia cố bờ bao dọc sông Rào Cái.

Ông Lê Khắc Giang, Phó giám đốc Ban điều hành dự án Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Thới Bình cho biết: Liên danh nhà thầu đã điều động tàu hút bùn công suất 900 CV từ miền Nam ra tăng cường, tổ chức thi công xuyên đêm. Đến nay, nhiều hạng mục trọng yếu đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng.

Cùng với đó, dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Kẻ Gỗ với tổng vốn hơn 350 tỷ đồng đã đạt trên 97% khối lượng. Công trình khôi phục, sửa chữa Tràn Đá Bạc (xã Cổ Đạm), vốn đầu tư 19,5 tỷ đồng, cũng đạt khoảng 75%, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11/2026.

Khi đưa vào sử dụng, công trình phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước tưới cho hơn 1.000 ha đất nông nghiệp và tiêu thoát lũ cho 7.300 ha lưu vực.

Gắn tiến độ thi công với mục tiêu giải ngân

Bên cạnh các dự án trọng điểm, dự án tiêu thoát lũ ở Đức Thọ có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng và 60 công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên toàn tỉnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đến nay đã có 23 công trình hoàn thành, 37 công trình đang thi công. Trong số này, 24 công trình đạt trên 70% giá trị hợp đồng, 13 công trình đạt từ 50-70%.

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện các hạng mục. Chủ đầu tư yêu cầu cam kết tiến độ theo từng tuần, đồng thời nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán cuốn chiếu, có khối lượng đến đâu giải ngân đến đó, không chờ dồn vào cuối năm.

Theo bà Ánh, đơn vị đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân 622,3tỷ đồng, đạt 94,01% kế hoạch và hoàn thành 100% kế hoạch với 662tỷ đồng vào ngày 31/1/2027.

Song song với các công trình đang triển khai, Hà Tĩnh chuẩn bị thủ tục đầu tư một số dự án lớn như khôi phục, nâng cấp đê biển Hội Thống 550 tỷ đồng; nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng hơn 337,6 tỷ đồng và hoàn thiện hệ thống kênh nhánh Linh Cảm thuộc hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, dự kiến 1.760 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 17.800 ha đất canh tác.

Ông Hồ Huy Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục, điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang công trình có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thi công nhưng phải kiểm soát chặt chất lượng, tuân thủ quy trình kỹ thuật, không chạy theo thành tích giải ngân.

Hà Diệp Anh