Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch nhà máy chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Gia Lách

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Theo Văn bản số 23/KKT-QHXD của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH chế biến thủy sản Sông Thành. Khu đất thực hiện dự án thuộc lô CN-29, Khu công nghiệp Gia Lách, có diện tích 18.534,4 m². Phía Bắc khu đất giáp tuyến đường khu công nghiệp rộng 25,5 m; các phía còn lại giáp các lô đất công nghiệp CN-28, CN-30, CN-31 và CN-34.

Hồ sơ quy hoạch được xem xét trên cơ sở các quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách tỷ lệ 1/2.000 và hồ sơ dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận ngày 28/5/2026. Trước khi ban hành văn bản chấp thuận, phương án quy hoạch đã được lấy ý kiến của các sở, đơn vị liên quan và UBND xã Nghi Xuân. Chủ đầu tư sau đó tiếp thu ý kiến, giải trình và hoàn thiện hồ sơ.

Theo phương án được chấp thuận, dự án có mật độ xây dựng 45,55%, công trình cao từ 1-2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,48 lần và tỷ lệ cây xanh đạt 20,39%. Trong tổng diện tích khu đất, khoảng 8.441,7 m² được bố trí cho các công trình xây dựng; 6.119,1 m² dành cho sân, đường nội bộ; 3.779,3 m² bố trí cây xanh, thảm cỏ và 194,3 m² dành cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Các hạng mục chính gồm khu chế biến diện tích 2.700 m², kho lạnh và kho đệm 3.240 m², khu tiếp nhận nguyên liệu, khu sản phẩm đá lạnh cùng các công trình phục vụ hoạt động sản xuất. Dự án cũng bố trí khu văn phòng, nhà ăn, nhà nghỉ cho cán bộ, công nhân viên, kho vật tư, gara và các công trình phụ trợ phục vụ vận hành nhà máy.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, gồm bể chứa nước phục vụ sản xuất và chữa cháy, trạm biến áp, khu xử lý nước thải và khu tập kết chất thải rắn. Các tuyến đường nội bộ có bề rộng 5,5 m và 12 m; bố trí 3 điểm tránh xe phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. Cao độ san nền được thiết kế phù hợp với cao độ chung của Khu công nghiệp Gia Lách.

Nguồn nước sinh hoạt của nhà máy dự kiến được đấu nối với hệ thống cấp nước của khu công nghiệp. Nguồn điện lấy từ đường dây 35 kV chạy phía Tây Bắc khu đất và kết nối với trạm biến áp công suất 350 kVA của dự án. Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.

Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động, dự án phải tổ chức thu gom, xử lý tại khu xử lý nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Gia Lách. Chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ tại khu vực riêng để xử lý theo quy định. Diện tích cây xanh, thảm cỏ chiếm hơn 20% tổng diện tích khu đất, góp phần tạo khoảng đệm giữa các khu chức năng.

Sau khi quy hoạch được chấp thuận, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Trước khi khởi công, dự án phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.