Hà Tĩnh chấp thuận dự án chế biến khoáng sản tại xã Kim Hoa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bãi chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ Nắp Trình, xã Kim Hoa. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hùng Bình, có trụ sở tại thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có diện tích đất dự kiến khoảng 9,97ha, tổng vốn đầu tư 86,395 tỉ đồng, nhằm chế biến đá xây dựng khai thác từ mỏ Nắp Trình, góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Công suất chế biến dự kiến tối đa 1.327.500m³ đá xây dựng nguyên khối/năm, được xác định chính thức theo công suất khai thác ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản của mỏ.

Các hạng mục đầu tư gồm trạm cân, nhà bảo vệ, nhà kho, xưởng sửa chữa, cầu rửa lốp xe, khu vực nghiền, xay, sàng, khu chứa sản phẩm và các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt.

Theo quyết định, trong vòng 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, đất đai và các thủ tục liên quan để được giao đất, cho thuê đất. Dự án phải hoàn thành, đưa vào hoạt động trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Công ty TNHH Hùng Bình có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm nguồn vốn triển khai dự án và tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lâm nghiệp, khoáng sản. Các hoạt động liên quan đến tận thu khoáng sản phát sinh trong quá trình thi công, san gạt mặt bằng chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. UBND xã Kim Hoa phối hợp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện cần thiết theo quy định.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung đá xây dựng, góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.