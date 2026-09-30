Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Nhà máy sản xuất và kinh doanh vật liệu xanh LamGiang

Ảnh minh họa. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

Theo Quyết định số 41/QĐ-UBND, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư LamGiang thực hiện, có mục tiêu sản xuất, cung cấp các sản phẩm, nguyên vật liệu mới thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn xanh, phục vụ lĩnh vực sản xuất, thi công công trình nội, ngoại thất.

Dự án được triển khai trên diện tích đất khoảng 9.013,4 m², gồm nhà xưởng sản xuất, nhà kho, nhà văn phòng điều hành và các hạng mục phụ trợ theo quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư dự án là 37 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 7,5 tỷ đồng và vốn vay từ các tổ chức tín dụng 29,5 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Để triển khai dự án, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư LamGiang phải hoàn thành các thủ tục về quy hoạch xây dựng, môi trường, đất đai và các thủ tục liên quan đến khi được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất; thực hiện ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư trước thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc thi công xây dựng các hạng mục của dự án chỉ được triển khai sau khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các thủ tục khác theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư LamGiang có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định về đất đai, quy hoạch, môi trường, xây dựng và các quy định pháp luật liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Việt Xuyên cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra và giám sát nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về tình hình thực hiện dự án. Nội dung báo cáo gồm tiến độ xây dựng, vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, lao động, nộp ngân sách nhà nước, xử lý và bảo vệ môi trường cùng các chỉ tiêu chuyên ngành liên quan.

UBND xã Việt Xuyên có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư trong công tác quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các thủ tục liên quan; theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án và kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh.