Ảnh minh họa. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 248/QĐ-KKT chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản Wintech. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Wintech Global Wood, có trụ sở tại Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại lô CN-27 và CN-28, Khu công nghiệp Gia Lách, với diện tích đất sử dụng 36.762,4 m². Mục tiêu đầu tư gồm sản xuất ván bóc, ván ép từ gỗ rừng trồng; sản xuất sản phẩm sinh khối tận dụng phụ phẩm gỗ và kinh doanh, cho thuê nhà xưởng.

Về quy mô sản xuất, nhà máy có công suất thiết kế 20.000 m³ ván bóc mỗi năm, 20.000 m³ ván ép mỗi năm và 10.000 tấn sản phẩm sinh khối mỗi năm. Bên cạnh đó, dự án bố trí khoảng 8.000 m² nhà xưởng phục vụ hoạt động cho thuê. Tổng vốn đầu tư dự án là 110 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 22 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn; 88 tỷ đồng còn lại, tương đương 80%, là vốn huy động.

Theo tiến độ đăng ký, trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, doanh nghiệp phải hoàn thành các hồ sơ về quy hoạch, thiết kế xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Hồ sơ thuê đất phải hoàn thành trong vòng 3 tháng sau khi giải phóng mặt bằng hoặc hoàn tất thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến hết ngày 25/10/2060. Dự án thuộc địa bàn xã Nghi Xuân có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định. Trong đó, hoạt động sản xuất ván ép thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Wintech Global Wood thực hiện đầy đủ thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan trước khi triển khai. Doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn vốn, thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã đăng ký; hoạt động cho thuê nhà xưởng phải phù hợp với quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ khu kinh tế được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định.