Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bãi chế biến khoáng sản tại xã Kim Hoa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bãi chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực mỏ Nắp Trình, xã Kim Hoa. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Hùng Bình, có trụ sở tại thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh minh hoạ (Ảnh có sử dụng AI).

Dự án có diện tích đất dự kiến khoảng 9,97 ha, nhằm chế biến đá xây dựng khai thác từ mỏ Nắp Trình, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư dự án là 86,395 tỷ đồng. Công suất chế biến dự kiến tối đa 1.327.500 m³ đá xây dựng nguyên khối/năm, được xác định chính thức theo công suất khai thác ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản của mỏ.

Các hạng mục đầu tư gồm trạm cân, nhà bảo vệ, nhà kho, xưởng sửa chữa, cầu rửa lốp xe, khu vực nghiền, xay, sàng, khu chứa sản phẩm và các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt.

Theo quyết định, thời gian hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, đất đai và các thủ tục liên quan để được giao đất, cho thuê đất là 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Công ty TNHH Hùng Bình có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm nguồn vốn triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lâm nghiệp và khoáng sản; bảo đảm an toàn trong chế biến, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ. Việc khai thác tận thu khoáng sản phát sinh trong quá trình thi công, san gạt mặt bằng chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ. UBND xã Kim Hoa phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện cần thiết và theo dõi quá trình triển khai dự án.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung đá xây dựng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.