Hà Tĩnh: Chặn 'rửa tiền' trong mua bán bất động sản

Chặn "rửa tiền" trong bất động sản

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô chân rết khổng lồ. Điển hình là đại án đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền qua mạng quy mô hơn 2.250 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Tuấn cầm đầu (tháng 5/2026) hay đường dây lừa đảo công nghệ cao hơn 1.000 tỷ đồng liên quan đến nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam (tháng 6/2026).

Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID bị phạt gần 4 tỷ đồng tại một dự án khu đô thị.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng phát hiện: sau khi thu lợi bất chính bằng tiền số hoặc tài khoản rác, các đối tượng lập tức phân tán dòng tiền bằng cách mua gom nhà đất, đất nền có giá trị lớn để xóa dấu vết.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhận định: “Tội phạm rửa tiền qua BĐS có ba đặc điểm nhận diện: Kiên quyết thanh toán bằng lượng tiền mặt khổng lồ; thực hiện mua đi bán lại liên tục trong thời gian ngắn không rõ động cơ kinh tế; hoặc ẩn danh thông qua các hợp đồng ủy quyền, nhờ người thân đứng tên nhiều tầng nấc phức tạp. Việc đấu tranh đòi hỏi các định chế tài chính và sàn giao dịch phải nâng cao cảnh giác, báo cáo kịp thời".

Để ngăn chặn dòng tiền này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 5308/SXD-QLN3 siết chặt toàn diện hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, toàn bộ giao dịch bất động sản có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên, hoặc giao dịch có dấu hiệu bất thường, phải được báo cáo định kỳ về Ngân hàng Nhà nước.

Bắt buộc 100% chủ đầu tư và sàn giao dịch phải ban hành quy định nội bộ hằng năm về phòng, chống rửa tiền; thực hiện rà soát thông tin khách hàng trực tuyến qua cổng thông tin của Cục Phòng, chống rửa tiền (https://sbv.gov.vn).

Mạnh tay xử lý sai phạm, đưa thị trường về giá trị thực

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định: "Chúng tôi kiên quyết không để thị trường bất động sản Hà Tĩnh trở thành nơi trú ẩn của tội phạm. Sở Xây dựng yêu cầu các sàn giao dịch không chỉ kết nối bán hàng, mà phải là bộ lọc pháp lý đầu tiên".

Ông Hà nhấn mạnh: Các đơn vị phải có nhân sự chuyên trách xác minh danh tính và nguồn gốc tài chính của khách hàng. Sàn nào dung túng, che giấu giao dịch đáng ngờ sẽ bị đình chỉ hoạt động và xử lý hình sự.

Dự án "ma" Công ty TNHH MTV Đông Quân Land rao bán, bị xử phạt 505 triệu đồng.

Ghi nhận tại sàn giao dịch, quy trình đón khách đã thay đổi. Ông Trần Thanh Mạnh, đại diện sàn giao dịch BĐS Hà Tĩnh thừa nhận: "Ban đầu, việc yêu cầu khách hàng kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi thực tế khiến tốc độ chốt giao dịch chậm lại, nhưng đây là việc phải làm để bảo vệ sự an toàn và minh bạch dài hạn cho thị trường".

Bên cạnh việc kiểm soát dòng tiền, Hà Tĩnh cũng quyết liệt thanh lọc các hành vi đầu cơ, thổi giá ảo, lừa đảo dự án bằng các quyết định phạt nặng. Quyết tâm xây dựng một thị trường bất động sản an toàn, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư chân chính và chặn đứng mọi nguồn dòng tiền bất hợp pháp.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 505 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Đông Quân Land do có hành vi vi phạm kinh doanh BĐS, tự ý phát hành ấn phẩm, quảng cáo rao bán dự án không có thật nhằm trục lợi.

Xử phạt Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID tổng số tiền gần 4 tỷ đồng tại dự án khu đô thị ở huyện Hương Sơn (cũ) vì hành vi chưa được giao đất chính thức đã tự ý đưa máy móc vào san lấp và tổ chức thi công rầm rộ.

Xử phạt Công ty CP Đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long (Khu đô thị mới Xuân An, huyện Nghi Xuân cũ) số tiền 85 triệu đồng vì hành vi "ôm đất" găm dự án, trì trệ kéo dài và vi phạm chế độ báo cáo đầu tư.