Hà Tĩnh chấn chỉnh vi phạm giao thông từ những phản ánh trên i-HaTinh

Sáng 19/10, người dân ghi lại hình ảnh tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng quy định tại ngã ba phía sau Trường Mầm non Trí Đức, thuộc ngõ 10 đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, vào giờ đưa đón trẻ và gửi phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh. Đây là tình trạng quen thuộc gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Hình ảnh người dân phản ánh được gửi lên hệ thống i-HaTinh. Sau đó, được lực lượng công an xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người điều khiển ô tô về hành vi đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau.

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này có mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Hướng dẫn chức năng phản ánh hiện trường của i-Hatinh.

Gần Nhà văn hóa thôn Phúc Sơn, số 02 Nguyễn Trung Thiên, xã Can Lộc, người dân phản ánh ô tô thường xuyên đỗ tại ngã ba trong khoảng thời gian từ 15h - 17h. Việc đỗ xe khiến các phương tiện đi từ trong ngõ ra bị hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tại khu vực này từng xảy ra va chạm giữa các xe đạp điện của học sinh do bị che khuất tầm nhìn.

Hình ảnh vi phạm và kết quả xử lý vi phạm được cập nhật trên hệ thống.

Tiếp nhận phản ánh, Công an xã Can Lộc tổ chức xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38A-xxx.xx về hành vi đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Bãi vật liệu giữa khu dân cư được xử lý sau phản ánh của người dân.

Không dừng lại ở lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, i-HaTinh còn là kênh tiếp nhận những phản ánh liên quan đến hạ tầng và sinh hoạt cộng đồng.

Tại tuyến đường gần UBND xã Gia Hanh, người dân phản ánh thời gian bật đèn cao áp vào mùa đông chưa phù hợp. Theo phản ánh, đèn đường đến 18h30 mới bật, trong khi điều kiện ánh sáng vào cuối buổi chiều đã giảm, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND xã Gia Hanh đã điều chỉnh lịch chiếu sáng tại khu vực cầu chợ Nhe. Theo đó, vào mùa đông, đèn được bật từ 18h - 20h; mùa hè, thời gian bật đèn từ 18h30 - 20h.

Những bất cập về hạ tầng giao thông cũng được xử lý sau khi có phản ánh.

Trao đổi với phóng viên ngày 28/10, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh cho biết, từ khi triển khai phần mềm quản lý i-HaTinh, tình hình chấp hành trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và các đô thị trung tâm nói riêng đã có chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp.

Theo ông Lâm, từ tháng 3 đến tháng 10/2026, đã có hơn 500 trường hợp được cơ quan chức năng xử lý vi phạm hoặc nhắc nhở. Qua đó, ý thức chấp hành của người dân từng bước được nâng lên.