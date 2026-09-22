Hà Tĩnh: Cây cầu hơn 20 năm tuổi trên đường về Đền Bích Châu sắp được xây mới

Sau hơn 20 năm khai thác, cầu Hải Ninh trên tuyến ĐT.555, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng mới nhằm thay thế công trình cũ đã xuống cấp, hạn chế tải trọng và ảnh hưởng đến việc đi lại, kết nối khu vực.

Cầu Hải Ninh sắp được xây mới để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo chủ trương đầu tư vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, dự án xây dựng mới cầu Hải Ninh có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 173,4 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2028.

Cầu Hải Ninh hiện hữu được xây dựng từ năm 2001, nằm trên tuyến ĐT.555, kết nối khu vực từ quốc lộ 1 về Hải Ninh, trong đó có tuyến đường dẫn đến Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu và vùng ven biển.

Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia trên địa bàn phường Hải Ninh. Tuyến đường Nguyễn Thị Bích Châu từ quốc lộ 1 đi qua cầu Hải Ninh là một trong những hướng kết nối trực tiếp đến khu vực di tích.

Sau thời gian dài khai thác, công trình xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp. Cầu hiện phải hạn chế tải trọng phương tiện dưới 2,5 tấn nhằm bảo đảm an toàn khai thác.

Trước đó, Báo Xây dựng từng phản ánh tình trạng xuống cấp của cầu Hải Ninh, trong đó ghi nhận nhiều vị trí trên công trình bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng khai thác.

Theo phương án được phê duyệt, cầu Hải Ninh mới sẽ được xây dựng theo quy mô cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đáp ứng tải trọng thiết kế HL93. Cầu có chiều dài toàn cầu khoảng 243m, mặt cầu rộng 12m.

Hai đầu cầu được vuốt nối êm thuận với tuyến đường hiện hữu. Tuyến đường được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác tuyến ĐT.555, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực phía Đông Kỳ Anh với các điểm du lịch, di tích và không gian ven biển Hải Ninh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan triển khai hồ sơ, thủ tục theo quy định; bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án.