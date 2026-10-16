Hà Tĩnh cấp phép dự án dệt may hơn 2.373 tỷ đồng tại KCN Bắc Thạch Hà

Dự án TC APPAREL (VIETNAM) kết hợp sản xuất dệt may, bao bì với các dịch vụ phụ trợ, được triển khai theo hai giai đoạn và dự kiến hoàn thành trước tháng 5/2030. (Ảnh minh họa)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án TC APPAREL (VIETNAM) tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), xã Việt Xuyên. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.373,12 tỷ đồng, tương đương 90 triệu USD.

Theo thông tin đăng ký, nhà đầu tư góp hơn 1.001,98 tỷ đồng, chiếm 42,22% tổng vốn; phần vốn huy động khoảng 1.371,13 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện dự án được định hướng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất.

Dự án kết hợp sản xuất sợi, hàng may mặc, thùng carton và túi plastic, đồng thời cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho và sản xuất, phân phối hơi nước. Theo thiết kế, công suất mỗi năm đạt 8,5 triệu sản phẩm may mặc, 6.400 tấn sợi, 5,5 triệu thùng carton, 9 triệu túi plastic và 57.600 tấn hơi nước. Ngoài ra, dự án dành khoảng 53.633 m² nhà xưởng, nhà kho và văn phòng để cho thuê.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, văn phòng A, các nhà xưởng A, B, C, D cùng nhà xưởng sản xuất thùng giấy và túi plastic trước tháng 1/2029.

Trong giai đoạn 2, ba nhà xưởng còn lại sẽ được hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động, khai thác và vận hành trước tháng 5/2030. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến hết ngày 29/8/2073.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. Dự án cũng được yêu cầu sử dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; tăng cường tự động hóa, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng. Các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải phải đáp ứng quy định hiện hành.

Khi hoàn thành theo kế hoạch, dự án sẽ bổ sung năng lực sản xuất dệt may, bao bì và các dịch vụ phụ trợ tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.