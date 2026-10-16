Hà Tĩnh cấp phép dự án dệt may 90 triệu USD tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

Ảnh minh họa. (Ảnh: hatinh.gov.vn)

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty World Gate (HK) LIMITED thực hiện Dự án TC APPAREL (VIỆT NAM), tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án có mã số 6573870077, sử dụng diện tích đất khoảng 238.434 m², tương đương 23,84 ha. Nhà đầu tư là Công ty World Gate (HK) LIMITED, có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.373,12 tỷ đồng, tương đương 90 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 1.001,98 tỷ đồng, tương đương 38 triệu USD, chiếm 42,22% tổng vốn đầu tư; vốn huy động hơn 1.371,13 tỷ đồng, tương đương 52 triệu USD.

Về lĩnh vực hoạt động, dự án hướng tới sản xuất sợi, trang phục, thùng carton và túi nhựa; đồng thời phát triển các dịch vụ hỗ trợ như cho thuê nhà xưởng, nhà kho và sản xuất, phân phối hơi nước. Doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án có mục tiêu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất.

Theo công suất thiết kế, dự án dự kiến sản xuất 8,5 triệu sản phẩm may mặc mỗi năm, 6.400 tấn sợi, 5,5 triệu thùng carton và 9 triệu túi nhựa mỗi năm. Công suất sản xuất, phân phối hơi nước đạt 57.600 tấn/năm. Tổng diện tích nhà xưởng, nhà kho và khu văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định khoảng 53.633 m².

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình phụ trợ, văn phòng, các nhà xưởng A, B, C, D và nhà xưởng sản xuất thùng carton, túi nhựa trước tháng 1/2029.

Ở giai đoạn 2, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện ba nhà xưởng còn lại, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước tháng 5/2030. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến hết ngày 29/8/2073.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, công nghệ, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, quốc phòng và an ninh. Dự án cũng được yêu cầu sử dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; tăng cường tự động hóa, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và bảo đảm các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải đáp ứng quy định.