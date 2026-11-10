Hà Tĩnh cảnh báo mã độc nguy hiểm, nguy cơ lộ lọt dữ liệu bí mật Nhà nước

Sáng 10.11, Công an Hà Tĩnh thông tin, qua kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đối với hệ thống, thiết bị điện tử và phương tiện liên lạc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nguy cơ lây nhiễm, phát tán mã độc nguy hiểm qua các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt trên những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows cũ chưa được cập nhật bản vá.

Cụ thể, loại mã độc được cảnh báo là Backdoor.bot, với các tệp có tên WinAlert.exe, Commgr.exe và WinSysApp.exe. Đây là mã độc có khả năng lây lan qua nhiều hình thức, trong đó đáng chú ý là khai thác các lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành Windows.

Khi xâm nhập vào máy tính, mã độc có thể vô hiệu hóa một số công cụ quản trị như Registry Editor (regedit), Task Manager, Command Prompt (cmd); tắt chức năng hiển thị tệp ẩn và cài cắm chương trình nhằm mở các cổng kết nối phục vụ điều khiển từ xa.

Qua đó, đối tượng tấn công có thể thu thập, đánh cắp thông tin, dữ liệu nhạy cảm của cơ quan, đơn vị, trong đó có dữ liệu bí mật Nhà nước (BMNN). Nguy hiểm hơn, mã độc còn có thể tạo “cửa hậu”, mở đường cho các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc (ransomware).

Các dấu hiệu nhận biết máy tính có thể bị nhiễm mã độc gồm: CPU, RAM tăng bất thường dù không chạy ứng dụng; xuất hiện tiến trình lạ chạy ngầm; máy tính tự kết nối internet, hoạt động chậm, thường xuyên treo hoặc phát sinh kết nối mạng bất thường.

Ngoài ra, người dùng cần cảnh giác khi phát hiện tài khoản Windows không rõ nguồn gốc, dịch vụ hoặc tác vụ tự động mới được tạo, Windows Defender bị vô hiệu hóa, thay đổi cấu hình hoặc xuất hiện chương trình tự khởi động mà không rõ nguyên nhân.

Mã độc có thể lây nhiễm qua phần mềm không rõ nguồn gốc, các công cụ crack, keygen, phần mềm kích hoạt Windows và Office giả mạo; tệp đính kèm email độc hại; USB chứa tệp thực thi giả mạo; các lỗ hổng Windows chưa được vá hoặc thông qua những mã độc khác.

Trước nguy cơ mã độc lây lan nhanh, khó phát hiện trên những máy tính không được cập nhật cơ sở dữ liệu bảo mật, Công an Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Trong đó, cần cách ly ngay máy tính nghi nhiễm khỏi hệ thống mạng nội bộ LAN, WAN và internet; thay đổi thông tin đăng nhập của các tài khoản đã sử dụng trên thiết bị có nguy cơ bị xâm nhập; xóa dữ liệu nhạy cảm lưu trên trình duyệt như lịch sử truy cập, mật khẩu, cookie và bộ nhớ đệm.

Các đơn vị cần sử dụng những công cụ diệt mã độc ngoại tuyến như Microsoft Defender Offline, Kaspersky Virus Removal Tool để rà quét, phát hiện và xử lý tệp tin độc hại; đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của phần mềm diệt virus trên máy tính phục vụ công tác.

Công an Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dùng ưu tiên sử dụng hệ điều hành, phần mềm có bản quyền; thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật; không tự ý cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc tải, mở các tệp tin lạ trên internet khi chưa được kiểm tra, đánh giá nguy cơ an toàn thông tin.