Hà Tĩnh: Các địa phương chủ động ứng phó với ngập lụt cục bộ do mưa lớn

Sáng 10/10, tại xã Kỳ Lạc, do ảnh hưởng mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về nhanh đã gây ngập lụt cục bộ cầu Lạc Tiến ( thôn Xuân Tiến), Lạc Trung (thôn Lạc Vinh), Cây Ổi (thôn Lạc Thắng), Khe Chợ (thôn Minh Châu) và ngầm Cây Trường (thôn Sơn Hà).

Cầu Lạc Tiến (thôn Xuân Tiến) bị ngập sâu hơn 2m, giao thông bị chia cắt.

Cầu Cây Ổi (thôn Lạc Thắng) ngập sâu 2-3m.

Xã Kỳ Lạc đã dựng rào chắn, cắt cử người ứng trực ở cầu bị ngập úng cục bộ.

Ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết: "Trước tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, UBND xã đã thông tin rộng rãi để người dân được biết. Chính quyền đã huy động lực lượng đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, có người canh gác, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại.

Một số vùng thấp trũng ở xã Hương Phố bị ngập do mưa lớn.

Tại xã Hương Phố, ông Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã thông tin, mưa lớn trong 2 ngày qua cũng gây ngập lụt cục bộ một số vùng thấp trũng.

Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng đi rà soát, kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Trong khi đó, tại xã Kỳ Anh, mưa lớn làm 3 hộ dân bị ngập nhẹ; 5 tuyến đường bị ngập; khu vực đường Đồng Trung tiếp tục sạt lở điểm cũ và có dấu hiệu sạt lở thêm 1 vị trí mới nếu mưa lớn kéo dài.

Tại xã Kỳ Thượng, cầu tràn Nhà Cộ cũng đã bị ngập. chính quyền địa phương đã lập chốt chặn và gắn biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực bị ngập lụt.

Mưa lớn cũng làm 4 tuyến đường ở xã Hà Linh ngập úng cục bộ. Địa phương hiện đã triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Đoạn tuyến quốc lộ 15 ở xã Phúc Trạch bị ngập, phương tiện không thể qua lại.

Ông Phan Thế Chương - Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho hay: Mưa lớn làm đoạn Km 434+550 tới Km 434+670 quốc lộ 15 tại xã Phúc Trạch ngập sâu 60cm.

Đơn vị đã lập chốt, cắm sào chắn, biển báo và cắt cử người túc trực cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Đơn vị quản lý dựng rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa đo được từ 19h00 ngày 8/10 đến 7h00 ngày 10/10 tại các trạm đo mưa tự động như sau: hồ Khe Xai 394,2mm; Thạch Xuân 345,2mm; hồ Mạc Khê 316,0mm; hồ Kẻ Gỗ 303mm, hồ Sông Rác 259mm; hồ Thượng Sông Trí 299mm; Chi cục Thủy lợi 289mm; hồ Kim Sơn 282mm; Kỳ Đồng 280mm; Kỳ Thượng 253,8mm,... Thời điểm 7h ngày 10/10, mực nước một số hồ chứa lớn: Ngàn Trươi 42,868/52m (dung tích 440,320/775 triệu m3, đạt 56,764% dung tích thiết kế); Kẻ Gỗ 27,17/32,5m (dung tích 202,38/341 triệu m3, đạt 59,3% dung tích thiết kế); Sông Rác 22,77/23,2m (dung tích 117,97/124,5 triệu m3, đạt 94,8% dung tích thiết kế); Hố Hô 65,54/70m (đạt 76% dung tích thiết kế). Một số hồ chứa đang xả tràn: Sông Rác 60 m3/giây; Thượng Sông Trí 38,13 m3/giây; Kim Sơn 3 m3/giây; Đá Bạc 7,56 m3/giây; Tàu Voi 4,7 m3/giây; Đá Hàn 54,9 m3/giây; thủy điện Hố Hô 146 m3/giây. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 10/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông; lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm; trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ, lũ quét.