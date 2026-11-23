Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. (Ảnh: NT)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính Hà Tĩnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng ban hành các quyết định: Điều động đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động đồng chí Đặng Giang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động đồng chí Hoàng Xuân Tần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Linh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Phúc Trạch, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Dương Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Hà Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Trần Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Can Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Xuân Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Trần Quỳnh Thao, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Hải, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Cổ Đạm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Đạm nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Đạm, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đan Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Hải nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Phụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Phụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Phụ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Lộc Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Bùi Ngọc Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thọ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Minh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Tiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Minh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Đồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Lê Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Hoa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Hoa nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Phạm Ngọc Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Hoa, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Kim 2, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Trần Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 2, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Hồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động đồng chí Dương Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Đợt điều động, chỉ định, giới thiệu cán bộ cốt cán ở các địa phương lần này nhằm thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân không là người địa phương. Sau khi kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã rà soát, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, sở trường, uy tín và kết quả công tác, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để quyết định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ.