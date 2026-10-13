Hà Tĩnh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, hội nghị nhằm kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm và triển khai các hoạt động Phật sự sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.

Niệm Phật cầu gia hộ

Chủ trì hội nghị có Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Viên Như, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức trụ trì các tự viện; chư Tăng Ni đang đảm nhiệm công tác Phật sự trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa phương hướng, chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng ban trong công tác điều hành, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu

Thượng tọa mong muốn chư tôn đức được chuẩn y nhân sự trên từng cương vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn, chủ động phối hợp với Ban Trị sự tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Giáo hội giao phó, góp phần đưa các hoạt động Phật sự ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng lưu ý mỗi thành viên cần lấy tinh thần lục hòa cộng trụ làm nền tảng, lấy Giới luật làm thầy, lấy lợi ích chung của Giáo hội và chúng sinh làm phương châm hành động. Mỗi ban chuyên môn cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực chất trong công việc, tránh hình thức, bảo đảm các hoạt động Phật sự được thực hiện thống nhất, trang nghiêm, đúng quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước, hướng đến lợi ích thiết thực cho Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng xã hội.

Hội nghị trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức và triển khai chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Hội nghị trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức và triển khai chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V để xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, góp phần hoằng dương Chánh pháp, đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ phát triển mới.

Theo cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh triển khai hoạt động thông qua các ban chuyên môn và Phân ban Ni giới, với sự phân công nhân sự phụ trách từng lĩnh vực cụ thể: Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Viên Như, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội; Thượng tọa Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Kiểm soát - Pháp chế; Đại đức Thích Chúc Giác, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Tâm Phương, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ; Đại đức Thích Quảng Phú, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Đại đức Thích Nghiêm Thuận, Phó Thư ký Ban Trị sự, phụ trách Thông tin - Truyền thông; Ni sư Thích nữ Diệu Tĩnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh. Đối với Khối Văn phòng Ban Trị sự, Đại đức Thích Tục Hiện, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, được phân công phụ trách công tác điều hành hoạt động văn phòng, tham mưu, tổng hợp và triển khai các chương trình Phật sự theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự. Khối Văn phòng giữ vai trò đầu mối trong công tác hành chính, thông tin, kết nối và phối hợp giữa Ban Trị sự với các ban chuyên môn, các tự viện và đơn vị Phật giáo trực thuộc, góp phần bảo đảm hoạt động điều hành của Giáo hội được thông suốt, thống nhất, nền nếp và hiệu quả.