Quy định gồm 6 chương, 20 điều và 4 phụ lục, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, việc xem xét đề xuất cần bảo đảm các tiêu chí như: giải quyết được những điểm nghẽn, tồn đọng kéo dài, vướng mắc thực tiễn, có hiệu quả thiết thực; vì lợi ích quốc gia, dân tộc; có phương án tổ chức thực hiện, quản trị rủi ro.

Đồng thời phân loại đề xuất thành 4 nhóm: đột phá khâu thực thi, đột phá thể chế, mô hình thí điểm và không gian thử nghiệm có kiểm soát.

Quy định cũng xác định rõ thẩm quyền, trình tự thẩm định, phê duyệt và thời hạn giải quyết, bảo đảm các đề xuất được xem xét kịp thời, đúng thẩm quyền, không để chậm trễ do vướng mắc về phân cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu bầu giữ các vị trí công tác mới tại một số sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Về cơ chế tôn vinh, trọng dụng, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, triển khai đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt cho sự phát triển của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Kết quả thực hiện còn là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo sức lan tỏa, có khả năng nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, cán bộ được ưu tiên xem xét bố trí, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn hoặc đưa vào quy hoạch theo quy định.

Quy định cũng cụ thể hóa các biện pháp bảo vệ cán bộ trong trường hợp phát sinh rủi ro, thiệt hại khách quan hoặc bị khiếu nại, tố cáo, xem xét trách nhiệm liên quan đến quá trình thực hiện đề xuất. Các biện pháp gồm bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng; bảo vệ danh dự, uy tín; xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo quy định; hủy bỏ quyết định xử lý không đúng, xin lỗi, cải chính và khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ.

Đặc biệt, việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ toàn diện vào động cơ, mục đích, thẩm quyền, điều kiện khách quan, mức độ lỗi, khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro, hiệu quả thực tế cũng như việc chủ động khắc phục hậu quả; không căn cứ duy nhất vào hậu quả hoặc kết quả để quy kết trách nhiệm.

Cán bộ có thể được xem xét không xử lý kỷ luật Đảng nếu rủi ro nằm trong giới hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phát sinh do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, đồng thời có động cơ trong sáng và thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, biện pháp quản trị rủi ro. Trường hợp sai sót không cố ý, có động cơ vì lợi ích chung và chủ động báo cáo, khắc phục hậu quả thì được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm kỷ luật theo quy định.

Song song với cơ chế khuyến khích, bảo vệ, Quy định nghiêm cấm việc lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái, trục lợi chính sách, hợp thức hóa sai phạm, che giấu thông tin, báo cáo không trung thực hoặc thực hiện đề xuất khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hành vi trù dập, trả thù, cố tình cản trở quá trình thẩm định, phê duyệt và bảo vệ cán bộ cũng bị xem xét, xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu thực hiện các cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hóa quy trình xem xét không xử lý, miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa quy định, rà soát và hoàn thiện quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm trong tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, giám sát và bảo vệ cán bộ.