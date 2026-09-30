Hà Tĩnh: 37 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo trong thời đại số

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh N.G

Ngày 30/9, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng “Kỹ năng tìm kiếm và phát triển đề tài báo chí trong thời đại số”, với sự tham gia của 37 hội viên, phóng viên thuộc các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày (29 - 30/9), các học viên được giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền đạt những kiến thức, kỹ năng thiết thực trong quá trình tìm kiếm, đánh giá và phát triển đề tài báo chí. Nội dung tập trung vào việc nhận diện xu hướng thông tin, nắm bắt những vấn đề công chúng quan tâm, phát hiện khoảng trống thông tin và tìm kiếm các góc tiếp cận mới cho tác phẩm.

Nhà báo Trần Ngọc Long, Trưởng phòng Truyền thông - Đa phương tiện, Báo Điện tử VietnamPlus, TTXVN, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền đạt cho các học viên

Điểm đáng chú ý của lớp bồi dưỡng là chương trình không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức lý thuyết mà còn chú trọng thực hành, gắn với yêu cầu thực tế của hoạt động báo chí trong môi trường số.

Các học viên được tiếp cận quy trình tìm kiếm và phát triển đề tài một cách bài bản, từ phát hiện tín hiệu thông tin, xác định vấn đề, đánh giá giá trị tin tức, mở rộng góc tiếp cận đến kiểm chứng thông tin và xây dựng kế hoạch tác nghiệp. Qua đó, mỗi phóng viên có thêm phương pháp để nhận diện những vấn đề đáng quan tâm, khai thác chiều sâu thông tin và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Bên cạnh đó, lớp học dành thời lượng hướng dẫn học viên xây dựng dự án, tổ chức dữ liệu và số liệu cá nhân; thực hành viết câu lệnh cơ bản để hỗ trợ tìm kiếm đề tài, phát triển nội dung và trao đổi ý tưởng báo chí. Đây là những kỹ năng ngày càng cần thiết khi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong quy trình sản xuất, phân phối thông tin.

Các hội viên, phóng viên thuộc các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: N.G

Đặc biệt, các học viên được chia thành từng nhóm theo lĩnh vực công tác hoặc chủ đề quan tâm để trao đổi, lựa chọn đề tài, xác định mục tiêu và xây dựng phương án triển khai. Hoạt động thực hành theo nhóm giúp phóng viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những góc nhìn khác nhau, đồng thời rèn luyện kỹ năng phối hợp trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Thông qua chương trình, học viên được định hướng kết hợp công nghệ số với những nguyên tắc cốt lõi của nghề báo như kiểm chứng nguồn tin, phỏng vấn, khai thác dữ liệu và đánh giá giá trị tin tức. Bởi dù công nghệ có phát triển đến đâu, tính chính xác, khách quan và trách nhiệm với thông tin vẫn là nền tảng quyết định chất lượng và uy tín của mỗi tác phẩm báo chí.

Ông Võ Xuân Báu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu bế mạc

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Võ Xuân Báu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, chúc mừng 37 học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Ông Võ Xuân Báu ghi nhận chương trình được thiết kế với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với yêu cầu nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ hội viên, phóng viên trong bối cảnh báo chí chuyển đổi mạnh mẽ. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí đã tận tình chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, giúp học viên có thêm góc nhìn gần gũi, sát với yêu cầu công việc hằng ngày.

Trao chứng nhận cho 37 học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, sau khóa học, mỗi học viên sẽ chủ động vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp tìm kiếm và triển khai đề tài, nâng cao chất lượng tác phẩm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực thông qua hoạt động báo chí, truyền thông.