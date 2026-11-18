Chiều 18/11, lãnh đạo UBND xã Hương Khê thông tin, 22 học sinh tại Trường THCS Chu Văn An đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hương Khê với các biểu hiện như buồn nôn, đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trường THCS Chu Văn An - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VP.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, 22 học sinh lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An đã mua nước uống từ bên ngoài vào lớp sử dụng. Sau đó, nhiều em xuất hiện các biểu hiện ngộ độc như buồn nôn, đau bụng.

Hiện nay, sức khoẻ của các học sinh đã cơ bản ổn định. Ảnh: KH.

Ngay sau đó, nhà trường nhanh chóng phối hợp đưa các em đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám, cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Khê, đơn vị tiếp nhận 22 học sinh trong tình trạng buồn nôn, đau bụng. Các em được nhân viên y tế kiểm tra, thăm khám và theo dõi sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các học sinh đã cơ bản ổn định.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.