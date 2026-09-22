Hà Tĩnh: 15 hộ dân đồng lòng góp sức làm mới đường giao thông

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đi đầu và là điểm sáng cả nước trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và một trong những điểm sáng đáng chú ý ở Hà Tĩnh là việc huy động sức dân và cộng đồng cùng tham gia làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Hàng trăm mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến tặng để mở rộng đường, chỉnh trang khu dân cư, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuyến đường (đoạn thôn Kim Mã cũ, thôn Đức Trường, xã Đức Minh) được hình thành từ sự chung sức, đồng lòng của 15 hộ dân.

Ông Trần Nam Trung, trưởng thôn Đức Trường, xã Đức Minh cho hay: "Toàn bộ kinh phí thực hiện tuyến đường đều do người dân đóng góp, với mức từ 6,5 đến 10 triệu đồng/hộ. Mỗi gia đình một phần đóng góp, cùng chung một mong muốn có tuyến đường sạch đẹp, thuận tiện cho đi lại và sinh hoạt".

Tuyến đường (đoạn thôn Kim Mã cũ) được hình thành từ sự chung sức, đồng lòng của 15 hộ dân, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của Nhân dân.

Từ những đóng góp thiết thực, phong trào chung sức xây dựng quê hương tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh.

Từ những đóng góp thiết thực, phong trào chung sức xây dựng quê hương tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh.

Ngoài ra, tại xã Đức Minh, vào mỗi chủ nhật, đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân ở các thôn xóm trên địa bàn luôn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xây dựng nông thôn mới”.

Nhiều tuyến đường được dọn dẹp sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và diện mạo nông thôn.

“Ngày Chủ nhật xây dựng nông thôn mới” thường xuyên được duy trì tại xã.

Không chỉ dừng lại ở việc vệ sinh môi trường, một số thôn còn triển khai trồng hoa, cây xanh ven đường, xây dựng các tuyến đường mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tạo điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thông qua hoạt động này đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. “Ngày Chủ nhật xây dựng nông thôn mới” thực sự đã trở thành nét đẹp, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh.

Cũng theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã Đức Minh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 659,34 tỷ đồng, tăng 8,8 % so với cùng kỳ, và đạt 106 % kế hoạch năm.

Duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, xã không ma túy; Đạt cơ sở vững mạnh toàn diện; kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 98% kế hoạch; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10,81/19,84 tỷ, đạt 54,5% kế hoạch; 21/21 thôn đạt thôn văn hóa; Thu nhập bình quân đầu người 63,5 triệu đồng.

Đặc biệt Tập trung triển khai đợt cao điểm 90 ngày thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98,3% Kế hoạch. Nhân dân tích cực hưởng ứng, duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Chủ nhật toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Bà Cù Thị Mỹ Hiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đức Minh cho biết: "Ngoài những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng của xã. Đảng ủy, UBND xã sớm tìm phương án khắc phục những khó khăn về nguồn ngân sách, về điều kiện tự nhiên để tổ chức thực hiện tốt, đạt và vượt kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Trước mắt tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, công tác thu ngân sách. Rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong kỷ nguyên số hóa".