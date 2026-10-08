Hà Tiên trao 12 giải Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Sáng 8/10, Đảng ủy phường Hà Tiên tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 80 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Tiên trao 12 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung, Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thần Hiến.

Phường chọn 3 bài dự thi đạt chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh.