Hà Tiên tổ chức lễ hội tưởng niệm Bà Mạc Mi Cô và Mạc Thiên Tích

Lễ hội tưởng niệm Bà Mạc Mi Cô và Mạc Thiên Tích đã sẵn sàng

Hà Tiên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn liền với công cuộc khai phá và xây dựng vùng đất phương Nam của dòng họ Mạc.

Trong đó, Đức Khai trấn Mạc Cửu là người có công khai mở vùng đất Hà Tiên; con trai ông là Mạc Thiên Tích tiếp nối sự nghiệp, giữ chức Tổng binh Đại đô đốc trấn Hà Tiên, góp phần bảo vệ và phát triển vùng đất biên cương phía Tây Nam Tổ quốc.

Không chỉ là một vị tướng tài, Mạc Thiên Tích còn có nhiều đóng góp trong phát triển văn hóa, văn học. Ông sáng lập Tao đàn Chiêu Anh Các, quy tụ nhiều văn nhân, thi sĩ trong và ngoài nước, đưa Hà Tiên trở thành một trung tâm văn hóa, thi ca nổi tiếng ở phương Nam thế kỷ XVIII.

Cổng chính vào đền Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) tại phường Hà Tiên

Bên cạnh công lao của dòng họ Mạc, Bà Mạc Mi Cô, con gái út của ông Mạc Thiên Tích và bà Hiếu Túc Thái phu nhân họ Nguyễn, cũng được người dân Hà Tiên kính trọng, phụng thờ.

Theo truyền tụng dân gian, Bà là người hiếu thảo, nhân hậu, giàu lòng thương người, thường giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dù mất khi tuổi đời còn trẻ, hình ảnh và những câu chuyện về đức hạnh của Bà vẫn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đền thờ và mộ Bà trên núi Bình San trở thành địa chỉ tâm linh quen thuộc của người dân và du khách.

Khuôn viên mộ Bà Mạc Mi Cô được chỉnh trang cho mùa lễ hội

Hằng năm, lễ tưởng niệm ngày mất Bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích thu hút đông đảo người dân, du khách đến núi Bình San dâng hương, tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Hoạt động góp phần gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử và văn hóa Hà Tiên.

Lễ hội năm 2026 được tổ chức với phần lễ trang nghiêm và phần hội phong phú. Phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như an chức sự, khai chung cổ, lễ Tiền tế, Tế sanh, Chánh tế, Nghinh thần, cúng tiền hiền, hậu hiền; dâng hương tại đền thờ họ Mạc, đền thờ Bà Mạc Mi Cô và tế mộ các bậc tiền nhân.

Ở phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, giao lưu cho người dân và du khách. Nổi bật là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương với 10 gian hàng; 15 gian hàng quảng bá ẩm thực Hà Tiên và giao thoa ẩm thực các vùng miền.

Bên cạnh đó còn có không gian ông đồ cho chữ, giao lưu văn nghệ, giải pickleball, cờ tướng và các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, nhảy bao bố vượt chướng ngại vật.

Đặc biệt, xe ô tô thư viện lưu động sẽ phục vụ đọc sách miễn phí, tổ chức các hoạt động tương tác, khuyến đọc, trò chơi và đố vui có thưởng. Các gian hàng trải nghiệm với chủ đề “Gửi lời tri ân” và “Sắc màu quê hương” cũng góp phần tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội.

Lễ hội tưởng niệm Bà Mạc Mi Cô và Mạc Thiên Tích hàng năm luôn thu hút đông người về tham dự

Ông Trần Hải Quốc, Chủ tịch UBND phường Hà Tiên, Trưởng Ban tổ chức các sự kiện, lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch phường cho biết, việc tổ chức lễ hội nhằm tạo điều kiện để nhân dân và du khách thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời, thông qua các hoạt động lễ hội, địa phương mong muốn thu hút du khách, nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu, khai thác tiềm năng và thế mạnh du lịch Hà Tiên.

Với sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tiên giàu bản sắc, thân thiện, mến khách; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa địa phương.