Hà Tiên tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao 200 suất cơm miễn phí cho người dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trao tặng nhu yếu phẩm và rau củ cho người dân.

Ngày 13/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp Trung đoàn 20, Chi đoàn Công an phường Hà Tiên và Co.opmart Hà Tiên tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, gắn với chương trình “Tháng nghe dân nói” năm 2026 trên địa bàn phường Hà Tiên.

Tại chương trình, các đơn vị trao tặng người dân 150kg gạo, gần 300kg rau củ và nhiều nhu yếu phẩm; đồng thời trao 200 suất cơm miễn phí. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 10 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ an sinh, các đơn vị còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian, hoạt động vui chơi, thu hút hơn 500 thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.