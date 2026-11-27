Tình nguyện viên phường Hà Tiên tham gia hiến máu.

Ngày 27/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Hà Tiên phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 năm 2026.

Ngày hội thu hút hơn 150 người tham gia, qua đó tiếp nhận 150 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Hà Tiên đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 400 lượt người tham gia, tiếp nhận tổng cộng 363 đơn vị máu. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

PHƯƠNG THẢO